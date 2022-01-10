الإثنين 10 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

داعية بـ«الأوقاف»: 6 كلمات إذا تلفظت بها تجعل الملائكة تستغفر لك

الذكر
الذكر

قال الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إن هناك ذكرًا لو تلفظت به أيها المسلم سوف تتلقفه الملائكة، وسوف يقبض عليه ملك من ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى، ويضم هذا الذكر تحت جناحيه حتى يصعد به إلى السماء.

وتابع" أبو بكر": وأن هذا الذكر لن يمر هذا الملك وهو يضمه تحت جناحيه على جمع من الملائكة إلا استغفروا لك أيها المسلم، وينتهى المطاف بذلك الملك وهو يحمل هذا الذكر عند وجه الرحمن.

وأضاف، في مقطع فيديو مصور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، أن استغفار الملائكة يعني الدعاء لك أيها المسلم ويدعون وهم بلا ذنوب لهم لا يعصون الله ما أمرهم، لافتا إلى أنه عندما تطلب من والدك الدعاء فهو غير معصوم من الخطأ، فما بالك بالملائكة معصومين من الذنوب.

وأشار الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إلى أن هذا الذكر قد أهداه النبي إلى سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه هو الذي ساق لنا هذا الذكر، فقد قال عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك في كتاب الله: إن العبد إذا قال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وتبارك الله، قبض عليهن ملك فضمهن تحت جناحه وصعد بهن، لا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجىء بهن وجه الرحمن. ثم تلا عبد الله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه).

وأوضح أن هناك كلمة سادسة يمكن أن تضمها على الكلمات الخمس أيها المسلم سوف ترفع قدرك ومكانتك عند الله وهى "لا حول ولا قوة إلا بالله" كلمات ما أعظمها فلها مكانة كبيرة، تجعل الملائكة يدعون لك ويستغفرون لك، فأكثر منهم.

الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المسلم الملك الملائكة الذكر وجه الرحمن

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