اليونان تُلزم الوافدين إليها بتقديم نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن كورونا

تعتزم اليونان اعتبارًا من غدٍ الاثنين إلزام القادمين إليها بتقديم نتيجة سلبية لاختبار "بي سي آر"

لعدوى فيروس كورونا أو إجراء اختبار سريع وذلك بسبب تفاقم الإصابات بكورونا.

ومن المنتظر أن يسري هذا الإجراء على كل القادمين إلى البلاد اعتبارا من سن خمسة أعوام فأكثر بداية من الساعة السادسة صباحا غدا (الرابعة بتوقيت جرينتش) بغض النظر عما إذا كانوا حصلوا على تطعيم كورونا أما لا.

ولا يجب أن يمر على نتيجة اختبار "بي سي آر" أكثر من 72 ساعة، ولا يجب أن يمر على الاختبار السريع أكثر من 24 ساعة عند الوصول إلى اليونان.

وأعلنت هيئة الطيران المدني والحدود البرية في اليونان اليوم الأحد أن هذه القاعدة سيتم تطبيقها مبدئيا حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وسوف تستمر اليونان في إلزام المسافرين إليها بتسجيل أسمائهم على الموقع الإلكتروني للحكومة اليونانية قبل بدء رحلاتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات بكورونا في اليونان ارتفع على نحو متسارع في الفترة الأخيرة، ووصل معدل الإصابات الجديدة إلى ما يقارب 35 ألف حالة إصابة يوميا في البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 11 مليون نسمة.

كما أمرت وزارة الداخلية اليونانية مسؤولي القطاع العام بصياغة خطط لاتخاذ إجراء، حال خروج الوضع عن نطاق السيطرة، وحرمان الخدمات الحيوية من موظفين لا غنى عنهم.

وبشكل أكثر تحديدا، يقع على عاتق كل مشرف إدارة تحديد الحد الأدنى من الموارد البشرية والتخصص، اللازم لضمان استمرار تشغيل الإدارة. وتنص الخطط على تبديل الموظفين بين الخدمات، إذا لزم الأمر، طبقا لما ذكرته صحيفة “كاتيميرني” اليونانية .

ويذكر أن الحكومة اليونانية أعلنت أن اليونان من بين أكبر خمس دول في أوروبا من حيث إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، مؤكدة أن البلاد أنفقت أكثر من 300 مليون يورو على الاختبارات التشخيصية السريعة.

