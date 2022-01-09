الأحد 09 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب: منتدى الشباب سيبهر العالم وأعضاء البرنامج الرئاسي يضربون أروع المثل‎‎

النائب علاء حمدي
النائب علاء حمدي قريطم

أكد النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر ستبهر العالم بانطلاق منتدي شباب العالم والتي تنطلق تحت شعار "السلام والإبداع والتنمية"، غدا الاثنين، ويستمر حتى الـ13 من يناير الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال «قريطم»، إن حضور الرئيس لمختلف فعاليات منتدى شباب العالم، بمثابة رسالة واضحة بإيمانه بقدرات الشباب وضرورة تمكنيهم وحرية الرأي والتعبير لهم، مشددا على أن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم تأخذ اهتماما كبيرًا هذا العام.

وأشاد، بالقضايا الهامة التي سيناقشها المنتدى، ومنها قضايا تغير المناخ وقضية الطاقة، مؤكدًا حضور آلاف الشباب من مختلف الجنسيات بالعالم لمدينة شرم الشيخ هو فرصة للتواصل بين الشباب وتبادل الأفكار والرؤى وصقل مهارات شباب مصر بالخبرات وصناعة شباب دبلوماسي قادر على التواصل مع مختلف ثقافات العالم.

وتابع «قريطم»، أن انطلاق منتدى شباب العالم في ذلك التوقيت سيساهم في الترويج للسياحة المصرية وإنعاش الحركة السياحية، كما إنه يعد فرصة للأجيال المختلفة لتبادل رؤيتهم والتعبير عن أفكارهم بهدف تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات المختلفة، قائلا: «أن إدارة وتنظيم منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، شارك فيه مجموعة كبيرة من الشباب المتطوعين بجهودهم دون مقابل مادي، من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية للتدريب، وهذا دليل علي حبهم وإخلاصهم للوطن للعمل وتمكينهم عبر التدريب والتعلم والمشاركة الفعالة لمثل تلك المؤتمرات».

وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، فى الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

النائب علاء حمدي قريطم لجنة الصناعة مجلس النواب السلام والابداع والتنمية منتدى الشباب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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