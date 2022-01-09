من مرق العظام لـ فيتامين C.. طرق طبيعية لتعزيز جهاز مناعة طفلك

يرغب الآباء في أن يكونوا قادرين على حماية أطفالهم من الأمراض المختلفة قدر الإمكان وعلى الرغم من تزويدهم بالمكملات الغذائية للمساعدة في ملء العناصر الغذائية المفقودة في أجسامهم، يفكر البعض في بدائل صحية وأكثر أمانًا لتعزيز نظام المناعة لدى أطفالهم، فلا يعني تعزيز جهاز المناعة أنك ستتناول المزيد من المكملات، لأن هناك العديد من المكونات الطبيعية التي يمكنها القيام بهذه المهمة بشكل جيد.

ففي السطور التالية، قدم الأطباء بموقع healthy builders الطبي بعض الأشياء التي يجب عليك تضمينها في النظام الغذائي لطفلك.

فيتامين C:

عندما يتعلق الأمر بمنع نزلات البرد والإنفلونزا، فمن المحتمل أنك تفكر في زيادة كمية فيتامين سي التي تعطيها لطفلك، فمن المعروف أن فيتامين سي يقلل الالتهاب ويحارب العدوى بل ويقلل من خطر الإصابة بالمرض.

النوم الجيد:

يمكن أن يتأثر جهاز المناعة لدى الأطفال إذا فقدت النوم الذي يحتاجه الجسم بشدة، حيث يحتاج أجسامهم إلى الراحة حتى يصبحوا أقوى وأكثر صحة، فإن أولئك الذين يحصلون على ما يصل إلى 8 ساعات من النوم الجيد هم في وضع أفضل بكثير لمحاربة الالتهابات.

شرب الماء:

على الرغم من عدم ضرورة إدراج هذا في القائمة هنا، إلا أن بعض الآباء يميلون إلى إقحام أطفالهم بالعصير الذي يمكن أن يضر أكثر مما ينفع، فلا تحافظ المياه على رطوبة طفلك فحسب ، بل تساعد أيضًا في التخلص من أي سموم يقاومها الجهاز المناعي.

الحد من التوتر:

يميل بعض الأطفال إلى النوم في وقت متأخر من الليل بسبب هذا أو يقلقون كثيرًا بشأن اختباراتهم من تعرض جهاز المناعة لديهم للخطر، فعندما تظل مستويات التوتر لديهم مرتفعة، سيكونون في خطر من العديد من المشكلات الصحية مثل البرد والسعال وغيرها.

البروبيوتيك:

هناك طريقة أخرى للمساعدة في تعزيز جهاز المناعة لدى طفلك وهي التأكد من أن بكتيريا الأمعاء لديها متوازنة، حيث تتمثل إحدى طرق تقوية المناعة في تناول معادن "البروبيوتيك".

مرق العظام:

ما الأشياء الأخرى التي يمكنك استخدامها لتقوية جهاز المناعة لديك وهي مرق العظام، فهو فعال في محاربة فيروس البرد والإنفلونزا لأنه لديه القدرة على منع الالتهاب.