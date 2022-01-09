ناعيًا وائل الإبراشى.. هنيدى: «البقاء لله فى الإعلامى الكبير»

نعى الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، رحيل الإعلامي وائل الإبراشي، الذي وافته المنية منذ دقائق قليلة.

وكتب هنيدي قائلًا :"‏البقاء لله في الإعلامي الكبير وائل الإبراشي ".

كما نعى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الراحل عبر موقع تويتر وكتب :"‏إنا لله وإنا إليه راجعون انعي ببالغ الحزن والأسى الإعلامي الكبير والمميز وائل الإبراشي تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته".

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الإعلامي الكبير وائل الابراشي، والذى وافته المنية بعد مسيرة إعلامية حافلة.

‎وتقدمت المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الإعلامية وشركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتوفي الإعلامي وائل الإبراشي، قبل قليل، عن عمر ناهز 58 عامًا.

وأصيب الإعلامي وائل الإبراشي، بفيروس كورونا، نهاية شهر ديسمبر 2020، وخضع للعزل المنزلي على الفور، مع اتباع بروتوكول العلاج، إلى أنّ تدهورت حالته الصحية في أيامٍ قليلة، حتى قرر التوجه إلى مستشفى زايد التخصصي، بشأن تلقي العلاج اللازم وإنقاذ الموقف، لاسيما أنّ الرئة لديه شهدت تدهورًا كبيرًا، وتأثرت سلبًا نتيجة كورونا.

وولد وائل الإبراشي في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، عمل صحفياً بجريدة روز اليوسف. وكان برنامج "التاسعة" عقب نشرة التاسعة الإخبارية على القناة الأولى المصرية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام آخر برنامج يقدمه، بعد أن قدم لعام تقريباً برنامج " كل يوم " خلفاً لعمرو أديب على قناة أون., سابقاً قدم وائل خلفاً للإعلامية منى الشاذلي برنامج " العاشرة مساءً " اليومي الذي بُث على قناة دريم؛ وكان مُقدماً لبرنامج " الحقيقة " على شاشة قناة دريم 2.