الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مدرستنا 1» تعرض مراجعة لمادة العلوم للصف السادس الابتدائي

مدرستنا
مدرستنا

وجهت قناة مدرستنا ١ تساؤلا لطلاب الصف السادس الابتدائي، قائله ماذا يحدث إذا تعرض مسمار مبلل بالماء عدة أيام لجو رطب؟ .

وذكرت القناة، خلال منشور لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه في ضوء المراجعة العامة، إليكم طلاب "الصف السادس الابتدائي"، شكل مختلف من الأسئلة في مادة "العلوم"، وتابعت وهو "ماذا يحدث في الحالات الآتية؟".

وأضافت: تعرّفوا على إجابة هذا السؤال وإجابات بعض الأسئلة الأخرى، من خلال الفيديو التالي: https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw

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