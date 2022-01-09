«مدرستنا 1» تعرض مراجعة لمادة العلوم للصف السادس الابتدائي
وجهت قناة مدرستنا ١ تساؤلا لطلاب الصف السادس الابتدائي، قائله ماذا يحدث إذا تعرض مسمار مبلل بالماء عدة أيام لجو رطب؟ .
وذكرت القناة، خلال منشور لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه في ضوء المراجعة العامة، إليكم طلاب "الصف السادس الابتدائي"، شكل مختلف من الأسئلة في مادة "العلوم"، وتابعت وهو "ماذا يحدث في الحالات الآتية؟".
وأضافت: تعرّفوا على إجابة هذا السؤال وإجابات بعض الأسئلة الأخرى، من خلال الفيديو التالي: https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw
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