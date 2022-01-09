الأحد 09 يناير 2022
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عالم

موريتانيا تتسلم 63 رأسًا من الظباء هدية من الإمارات

جريدة الدستور

تسلمت السلطات الموريتانية، اليوم الأحد، بمطار نواكشوط الدولي، 63 رأسا من الظباء، هدية من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدعم الحظيرة الوطنية لآوليكات.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الموريتانية، أكد الأمين العام، لوزارة البيئة والتنمية محمد ولد عبد الله السالم ولد أحمدوا، خلال استلامه لهذه الهدية، شكر الإمارات على هذه الهدية، القيمة المتمثلة في 63 رأسا من الظباء والتي ستساهم حتما في الحد من آثار التغيرات المناخية، والحفاظ على الحياة البرية وتنميتها، إضافة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي لحياتنا البرية.

وأشار الأمين العام إلى أن هذه الظباء، المقسمة الى خمسة أصناف، كانت موجودة سابقا في موريتانيا، متمنيا أن تساهم هذه الهدية القيمة في استعادة حياة موريتانيا البرية بتنوعها البيولوجي.

وتأتي الهدية الإماراتية، غداة تأكيد المختار ولد داهي وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق باسم الحكومة الموريتانية، أن العلاقات الإماراتية الموريتانية تاريخية ووثيقة.

وقال: "تجمع البلدين الشقيقين أواصر المحبة والأخوة"، مؤكدا أن تنظيم الإمارات لإكسبو 2020 فخر للدول العربية كافة.

موريتانيا الإمارات الحياة البرية الظباء التنوع الايدولوجى

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