الأحد 09 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استمرار التدريبات اليدوية لطالبات المشغولات الصوفية بمطروح

جانب من الحدث
جانب من الحدث

يواصل مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح دعمه لطلبه التعليم الفني من خلال المدراس الفنية التي تم افتتاحها بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالوزارة كمفهوم لتطوير التعليم الفنية بكافة أنواعه سواء الزراعة المطرية أو المشغولات الصوفية للتتماشي مع طبيعة سوق العمل بمحافظة مطروح.

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جانب من الحدث

ويواصل طالبات المدرسة الفنية بفصل المشغولات الصوفية تدريباهن داخل وحدة غزل وتصنيع الصوف بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أحد المدراس الفنية الحديثة في مجال المشغولات الصوفية اليدوية والتي تستخدم صوف اغنام البرقي بالتعاون المستمر مع إدارة التعليم الفني برئاسة نبيل نجيب بمديرية التربية والتعليم بمطروح. 

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جانب من الحدث


وقالت دعاء عطية الشوربجي مدير المدرسة الصناعية الفنية في بيان إعلامي، أن جميع الطالبات سعداء بالتدريبات العملية بوحدة غزل وتصنيع الصوف وفتح مجالات امام الطالبات لتعليم مهارات تصنيع الصوف خاصة تقديم الدعم الفني لهن من خلال الاستعانة بخبراء بمعرفة مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
IMG-20220109-WA0130
IMG-20220109-WA0130
محافظة مطروح التنمية المستدامة المشغولات الصوفية تطوير التعليم الفني مركز التنمية المستدامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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