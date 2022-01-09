الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حكاية «سونيا».. سقوط شبكة دعارة تجلب الفتيات للسياح العرب بمصر القديمة

شبكة دعارة
شبكة دعارة

تمكن ضباط مباحث الآداب من إسقاط شبكة دعارة تحت مسمى الزواج العرفي للخليجيين والعرب تقودها «سونيا»، حاصلة على ليسانس حقوق بمقابل مادي بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.


البداية بورود بلاغ لقسم شرطة مصر القديمة من العميد محمد حلمى مدير النشاط الخارجى بالإدارة العامة لحماية الآداب بضبط كلا من «سونيا مأمون» 44 سنة حاصلة على ليسانس حقوق من مركز دكرنس الدقهلية بحوزتها 2 هاتف محمول مبلغ مالى قدره 2550، ورقية محمد 22 سنة بدون عمل ومقيمة منشاة السلام بالدقهلية بحوزتها هاتف محمول وكذا مبلغ مالي 3000 جنيه، وعزة السيد 20 سنة بدون عمل من الدقهلية بحوزتها هاتف محمول بشارع عبدالعزيز ال سعود.


وتبين من التحريات قيام المتهمة الأولي "سونيا" بالتواصل مع الرجال واستقطابهم وخاصة الوافدين العرب والعرض عليهم الزواج العرفى محدد المدة من الثالثة "رقية" والرابعة "عزة" بمقابل مادي.


وأضافت التحريات قيام المتهم الثاني «محمد أبو خليل» 37 سنة، حاصل على دبلوم تجاره ومقيم مركز دكرنس الدقهلية «قائد السيارة رقم د ص ق 6275»، بإحضار الفتيات من محافظة الدقهلية وتوصيلهم للعرض على الرجال الراغبين بالمتعة بمقابل مادي.

وبمواجهتهم في المحضر برقم 112 جنح مصر القديمة لسنة 2022 اعترافوا بارتكاب الواقعة.
 

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

سونيا دعارة شبكة عرفيا مصر القديمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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