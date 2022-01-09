أمم أفريقيا.. النيجيرى موتيو أديبوجو: مصر قادرة على الوصول إلى النهائى

توقع موتيو أديبوجو، أحد لاعبى الجيل الذهبى فى منتخب نيجيريا، خلال فترة التسعينيات، صعوبة مباراة مصر ونيجيريا، المقررة إقامتها غدًا ضمن منافسات بطولة الأمم الإفريقية فى الكاميرون، معتبرًا أنه لا يمكن التكهن بنتيجتها النهائية، لأنها ستجمع بين منتخبين قويين جدًا.

■ بداية.. هل ترى أن الكاميرون قادرة على تنظيم البطولة بشكل جيد فى ظل ظروف وباء «كورونا»؟

- أتمنى أن تنظم الكاميرون البطولة بشكل جيد، فى ظل المشكلات والأزمات المتعلقة بجائحة «كورونا»، ويجب أن يأخذ الجميع حذرهم، وأتمنى أن تسير البطولة على ما يرام.

■ ما رأيك فى الضغوط التى مارسها «فيفا» والأندية الأوروبية لتأجيل البطولة؟

- أعتقد أن إقامة البطولة ستكون أمرًا جيدًا للقارة الإفريقية، وعلامة جيدة على أن الكرة الإفريقية لها وضعها، خاصة أن الضغط كان كبيرًا من الأندية الأوروبية، التى لم ترغب فى رحيل لاعبيها خلال هذه الفترة من الموسم.

لذا سأقول مرة ثانية إن إقامة البطولة أمر جيد بالنسبة للكرة فى القارة الإفريقية، وأرى أن صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميرونى لكرة القدم، ساعد بشكل كبير على إقامة البطولة فى موعدها.

■ وماذا عن الرأى القائل بأن إقامة البطولة فى شهرى يناير وفبراير غير مناسب؟

- ربما يكون هذا الموعد غير مناسب بالفعل، لأنه ليس من المتعارف عليه إقامة بطولات فى يناير وفبراير، إضافة إلى أن أغلب اللاعبين الأفارقة فى المنتخبات يلعبون حاليًا فى الدوريات الأوروبية، ما يجعل البطولة مؤذيًة للأندية الأوروبية.. أعتقد أنه لو أقيمت البطولة خلال فترة الاستراحة بعد انتهاء الموسم، سيكون شيئًا جيدًا وسيجعل الجميع سعداء.

■ ما توقعاتك لمباراة مصر ونيجيريا؟

- ستكون مباراة قوية للغاية، ومن الصعب التكهن بنتيجتها النهائية، لأنها تجمع بين منتخبين قويين للغاية، المنتخب المصرى فريق جيد جدًا، ونظيره النيجيرى لديه لاعبون جيدون وفى فرق وأندية كبيرة، وسيحاول المدربان فعل كل شىء لتحقيق الانتصار، وفى النهاية أعتقد بحكم كونى نيجيريًا بأن منتخب بلادى سينتصر.

■ أتعتقد أن الفريقين سيصلان للنهائى؟

- سيتأهل المنتخبان بالتأكيد من دور المجموعات فى المركزين الأولين، وأعتقد أنهما قادران على الوصول لنصف النهائى على الأقل، وأتمنى أن يتأهل المنتخبان ويلتقيا مجددًا فى المباراة النهائية.

■ كيف ترى المنتخب المصرى ومدربه كارلوس كيروش؟

- كارلوس كيروش مدرب يحظى بخبرة كبيرة، ومتمرس فى تدريب المنتخبات والفرق، كما أن منتخب مصر لديه مجموعة رائعة من اللاعبين الأقوياء، هو فريق قوى ولديه مدرب خبير للغاية.

■ وماذا عن تعيين جوزيه بيسيرو مديرًا فنيًا لمنتخب نيجيريا؟

- ليست لدىّ أى مشكلة مع تعيينه مدربًا لمنتخب نيجيريا، لكن مشكلتى فى وقت قرار تعيينه، يمكننا فقط أن نتمنى له الأفضل، وقيادة المنتخب فى تصفيات المونديال للتأهل للبطولة.

■ من ترشح للفوز ببطولة أمم إفريقيا؟

- تُوجد منتخبات قوية تؤدى بشكل جيد حاليًا، لدينا الجزائر ومصر والسنغال ونيجيريا أيضًا.. بالنسبة لنيجيريا نحن غيّرنا المدرب مؤخرًا، لكن فى الأخير، يعتمد الأمر على مدى قدرتنا على أن نكون الأقوى فى البطولة.

■ هناك احتمالية لمواجهة أخرى بين مصر ونيجيريا فى تصفيات «المونديال».. هل تتمنى حدوث ذلك؟

- أتمنى أن نتفادى مواجهة مصر فى تصفيات المونديال، لأن مصر تملك فى الحقيقة منتخبًا قويًا جدًا، وغياب أحد المنتخبين عن كأس العالم سيكون أمرًا مؤسفًا وظالمًا، لذا أتمنى تفادى تلك المواجهة.

■ ما رأيك فى محمد صلاح وما يقدمه مع ليفربول هذا الموسم؟

- هو لاعب من الطراز العالمى، لا يمكننى القول بأنه الأفضل عالميًا، لأنه حتى نقول ذلك، يجب أن يحقق البطولات مع ليفربول، ومع منتخب بلاده مصر وقيادته للتأهل لكأس العالم، بل وبلوغ دور نصف النهائى معهم أيضًا، وقتها سنستطيع القول إن محمد صلاح هو اللاعب الأفضل فى العالم، لكنه بكل تأكيد من ضمن الأفضل.

■ هل يمكن تصنيفه أفضل لاعب إفريقى فى التاريخ؟

- رأينا لاعبين كبارًا قدموا مستويات كبيرة مثل عبيدى بيليه وغيره، رأينا لاعبين عظماء فى كرة القدم الإفريقية، لو قلنا إن محمد صلاح هو أفضل لاعب إفريقى فى التاريخ، فسيكون ذلك عدم احترام لكل اللاعبين الأفارقة السابقين الأقوياء، لكن بالتأكيد، سيكتب التاريخ أن محمد صلاح هو واحد من أفضل اللاعبين الأفارقة فى التاريخ.

■ ما الفارق بين جيلك مع منتخب نيجيريا والجيل الحالى؟

- أعتقد أن الجيلين مختلفان تمامًا، جيلى لم يكن يبحث عن المال، بل عن الشهرة واللعب فى الفرق الكبيرة، الآن توجد الإمكانيات والتطور التكنولوجى، وهو أمر فى صالح الجيل الحالى.

■ ما أفضل لحظة لك مع منتخب بلادك؟

- التأهل للمونديال للمرة الأولى فى تاريخ نيجيريا عام ١٩٩٤، والفوز بكأس الأمم الإفريقية ١٩٩٢، أتذكر دائمًا كل اللحظات الرائعة مع منتخبنا.