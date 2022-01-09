الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: تعرفنا خلال ورش عمل منتدي شباب العالم بأفكار مختلفة دول عديدة

النائب أحمد فتحى
النائب أحمد فتحى

قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، إن أعضاء التنسيقية يشاركون فى 10 ورش عمل بمنتدى شباب العالم، وحضروا لهذه الورش فى القاهرة قبل أسبوعين من الآن، لتقديم مقترحات وتوصيات مفيدة للمساهمة فى وضع حلول للقضايا.

وأضاف فتحي، خلال بيان له اليوم، أن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شاركوا أمس فى ورشة حياة كريمة، وأبرمت التنسيقية بروتوكول تعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، لإيفاد المصريين بالخارج بكل تفاصيل المبادرة الإنسانية التى تنفذ على أرض مصر، واطلاعهم على كافة الأمور، حتى لا يتم استقطابهم فى اتجاهات أخرى ضد الدولة المصرية.

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ورش العمل ناقشت تشكيل صندوق استثماري لدعم الشركات الناشئة، وهذا الأمر يحتاج إلى تشريع، وأن هدف ورش العمل التحضيرية الخروج بتوصيات معينة وأفكار شبابنا المصريين مبهرة ، مؤكدا أن التوصيات التي سيخرج بها الشباب من المنتدى ستأخذ في عين الاعتبار لتحقيقها واليوم استطعنا معرفة تقدم الدول في مجال ريادة الأعمال من خلال الورش.

وأضاف «فتحي»، أن الدولة المصرية تهتم كثيرا بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة بالداخل، متابعًا: "تشرفنا خلال ورش العمل بشباب مختلف وأفكارا مختلفة من كثير من الدول، ونتبادل مع الشباب الرؤى وكثيرا من الأمور، لاسيما فى ملف ريادة الأعمال، للمساهمة فى التغلب على المخاطر التى تواجههم فى هذا الملف".

وتابع، أن التنسيقية أوصت بتشكيل هيئة للشباب الأفريقي لنقل تجربة نجاح مشروع حياة كريمة لهم، وتنفيذها في دول أفريقيا من خلال الجهات المعنية، مشددًا على أن تبادل الخبرات من أهم أهداف المنتدى حتى يستفيد كل المشاركين.

وأكمل: "يجب تفعيل دور الوزارات المعنية بشأن ملف ريادة الأعمال لمساعدة الشباب، ويجب الخروج بتوصيات عديدة من ورش العمل التى تتم داخل منتدى شباب العالم، لتنفيذها على أرض الواقع بالدولة"، مشيرا إلى أن الشباب الذى قام بكل تنظيم وملفات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، متطوعين تماما لخدمة الدولة المصرية وتشريفها أمام العالم أجمع، ويجب شكر كل الشباب القائمين على إنجاح منتدى شباب العالم على مدار السنوات والنسخ الماضية.

وأشار إلى أن تطبيق كل الإجراءات الاحترازية فى مدينة شرم الشيخ، وهذا يساعد كثيرة على استقبال السياح من كل أنحاء العالم، لدعم الاقتصاد المصري، متابعا: "مصر بلد آمنة ومستقرة، والوزارات التى تعمل فى ملف العلاقات الخارجية بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب، تنتج فيديوهات مهمة جدا عن السياحة المصرية وما قامت به الدولة لإنجاح هذا الملف بقوة".

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