«الإيسيسكو»: المنظمة تتبنى الانفتاح والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

أكد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» الدكتور سالم بن محمد المالك، أن المنظمة تتبنى الانفتاح والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة بمجالات التربية والعلوم والثقافة، للدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة حول العالم.



جاء ذلك خلال لقاء المالك، اليوم الأحد، في إطار زيارته للكويت، مع المدير العام لمؤسسة "عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية" الدكتور تهامي العبدولي، حيث بحثا آفاق التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك بالتنسيق والتشاور مع اللجنة الكويتية للتربية والعلوم والثقافة.



وأكد المالك، في بيان للمنظمة، أن الإيسيسكو تولي أهمية خاصة لتثمين الموروث الثقافي في دول العالم الإسلامي، ودعم الصناعات الثقافية والثقافة الرقمية، لتعزيز الهوية الثقافية وتقديم الصورة الحقيقية للحضارة الإسلامية، التي ترسخ قيم السلام والتعايش والحوار الحضاري بين الجميع.



ومن جهته، أشاد الدكتور العبدولي بما تقوم به الإيسيسكو من أدوار لحفظ التراث الحضاري لدول العالم الإسلامي، مؤكدا حرص مؤسسة "عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية" على التعاون مع المنظمة.



وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على تعاون الإيسيسكو ومؤسسة البابطين الثقافية في مجال تأهيل وتدريب الشباب على القيادة من أجل السلام والأمن، ودعم برنامج سفراء السلام من الشباب عبر استخدام المواد العلمية والأدلة التدريبية والمصادر المعرفية للمؤسسة وللإيسيسكو، وكذلك إتاحة إصدارات المؤسسة الرقمية في "بيت الإيسيسكو الرقمي".



كما تم الاتفاق على التعاون في مجال اللغة العربية والشعر، ونشر البحوث والدراسات في هذا المجال، والمشاركة في الاحتفاء باليوم العالمي للشعر، واليوم العالمي للغة العربية، وتخصيص جزء من موسوعة البابطين لأعلام الشعر العربي للتعريف بأعلام الشعر العربي من خارج العالم العربي، وإطلاق جوائز تشجيعية مشتركة في مجالات الشعر واللغة العربية والثقافة العربية، وإتاحة مجال المشاركة فيها لمتسابقين من خارج العالم العربي.