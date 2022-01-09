الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

توقيع اتفاقية تسويق منتجات «سيدات الأعمال» عبر منصة «أسواق مصر»

توقيع اتفاقية تسويق
توقيع اتفاقية تسويق منتجات «سيدات الأعمال

وقّعت كل من شركة "إي أسواق مصر" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، وجمعية "سيدات أعمال مصر "BWE21"، اتفاقية تسويق منتجات أعضاء الأخيرة عبر منصة "أسواق مصر" لدعم وتمكين المرأة المصرية اقتصادياً، حيث توفير نافذة إلكترونية لتسويق المنتجات وتقديم التمويل ودعم سلاسل الإمداد بما فيها التوصيل.
وتأسست جمعية سيدات أعمال مصر 21، فى عام 1998 وتضم نحو أكثر من 400 عضوة من سيدات الأعمال الأكثر فعالية فى مجالات التمكين الاقتصادى للمرأة بما يعمل على تشجيع كافة سيدات مصر فى جميع القطاعات الاقتصادية، حيث تخدم الجمعية كافة السيدات المنتجات فى أكثر من 11 قطاعاً اقتصادياً متنوعاً.

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توقيع اتفاقية تسويق منتجات «سيدات الأعمال


وتستعد شركة "إي أسواق مصر"، لإطلاق منصة "أسواق مصر"، متضمنة لأعمال ومنتجات أعضاء جمعية سيدات أعمال مصر 21 "BWE21"، حيث خدمات العرض والتسويق والقيمة المضافة والتغليف والتوصيل والدعم الفنى مع إتاحة مختلف وسائل الدفع المعتمدة والآمنة للبائعين والمشترين.
إذ تعد "أسواق مصر" التى تم الإعلان عنها فى معرض "كايرو آي سي تى 2021"، هى أول منصة قومية لبيع منتجات التجزئة والجملة إلكترونياً سواء للمستهلك أو للتاجر، لتصبح المنصة التجارية الرقمية الرائدة فى مصر لبيع جميع المنتجات التجارية والاستهلاكية والصناعية حيث إتاحة شراء وبيع المنتجات بشكل فردي وجماعي محلياً وعالمياً من خلال توفير خدمات الدفع الآمنة والحلول اللوجستية وسلامة وسهولة المعاملات عبر الإنترنت، لخدمة المُصنّع، والمستورد، والموزع، وتاجر الجملة والتجزئة والمستهلك.

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توقيع اتفاقية تسويق منتجات «سيدات الأعمال


وقال إسلام مأمون العضو المنتدب لشركة "إي أسواق مصر"، إن الدور الذي تقدمه الشركة لعملائها لا يقتصر على فكرة إنشاء المتاجر الإلكترونية فقط، وإنما تقديم خدمات التسويق بمختلف آلياته لضمان وصول المنتج إلى المستهلك النهائي، بما فى ذلك تقديم الخبرات اللازمة لعمليات العرض ومهارات البيع وخدمات التغليف والتوصيل والتحصيل، بل والتمويل أيضاً.
وأعرب عن اعتزازه بمشاركة جمعية سيدات أعمال مصر 21، فى ضم أعمال ومنتجات أعضاء الجمعية لمنصة "أسواق مصر" فى إطار تمكين المرأة المصرية اقتصادياً وفى ضوء الدور الرئيسي الذي تقدمه "إي أسواق مصر" بجميع مشروعاتها حيث تمكين المنتج المصرى من اختراق الأسواق المحلية والعالمية عبر دعم القيمة المضافة لمختلف سلاسل الإنتاج، وسهولة ربط المنتجين والمستهلكين.

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توقيع اتفاقية تسويق منتجات «سيدات الأعمال


ومن جانبها أكدت يمنى الشريدى رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال مصر 21، ثقتها الكبيرة في إمكانيات وخدمات شركة "إي أسواق مصر" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" العملاق الحكومى فى مجال الاستثمارات المالية والرقمية، بما يعكس حرص الجمعية على اختيار أفضل الشركاء للتعاون الجاد والمثمر فى خدمة الأعضاء وتمكين المرأة المصرية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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