الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 85 طن مخلفات فى حملات نظافة بقرى المنيا

حملات نظافة مكبرة
حملات نظافة مكبرة بقري المنيا

رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 85 طن مخلفات ونقلت إلى الظهير الصحراوي الغربي، كما واصلت أعمال النظافة والتطهير وقص الأشجار بكورنيش النيل. 

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حملات نظافة مكبرة بقري المنيا

وفي السياق، أكد محمد حيدر رئيس الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار استمرار حملات النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالقرية، حيث رُفع 45 طنا من المخلفات والتراكمات من الطريق العام على ترعة سري باشا ونقطة تجمع سيدي بشر، ومن أمام مجمع المدارس والوحدة الصحية بالعبيد وتم نقل المخلفات للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأعلن عادل عوض رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، رفع 25 طن مخلفات وتراكمات من قرية طوة، ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي الغربي.

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حملات نظافة مكبرة بقري المنيا

وقال حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية لقرية دمشير، إن الوحدة المحلية بالقرية واصلت جهودها المبذولة في قطاع النظافة برفع 15 طنا من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع؛ للحفاظ على سلامة المواطنين من فيروس كورونا.

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حملات نظافة مكبرة بقري المنيا

وأشار محمود طنطاوي مدير كورنيش النيل بمدينة المنيا إلى استمرار حملات النظافة والتطهير وقص الأشجار بكورنيش النيل، تحت إشراف ومتابعة الدكتور رجب قياتى نائب رئيس المركز والمدينة للحفاظ على نظافة وجمال الكورنيش.

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حملات نظافة مكبرة بقري المنيا

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المنيا رفع 85 طن مخلفات حملات مكبرة بالقري أعمال نظافة وتطهير بكورنيش الن الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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