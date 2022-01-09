الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«دعم صغار الصيادين بشمال سيناء» الأبرز.. حصاد «التضامن» خلال 24 ساعة

وزارة التضامن
وزارة التضامن

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية، تستعرضها «الدستور» في السطور التالية:

«التضامن» توقع بروتوكولًا لسداد مديونيات صغار صيادي شمال سيناء

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، بشأن التدريب والتأهيل على صناعة السجاد والكليم اليدوي والمنسوجات اليدوية والمشغولات السيناوية في المحافظات المستهدفة فى المبادرة الرئاسية «تتلف في حرير» وعلى الأخص محافظة شمال سيناء

https://www.dostor.org/3678905

 

 «التضامن» تحدد شروط الانضمام للمؤسسات الاجتماعية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم تأهيل وتعديل وتقويم سلوك الطفل من خلال المؤسسات الاجتماعية، حيث تهدف هذه المؤسسات لإعادة دمج الأطفال فى المجتمع مرة أخرى، والتأكد من علاج أسباب الخطر السلوكى الأسري والاجتماعى الذين يتعرضون له.

https://www.dostor.org/3679115

 

 «علاج الإدمان»: تلقينا 9977 اتصالًا هاتفيًا من الموظفين بالدولة آخر 6 أشهر

كشف تقرير لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى أن الخط الساخن "16023" للصندوق تلقى 9977 اتصالًا هاتفيًا من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان، وذلك خلال الفترة من مايو وحتى ديسمبر الماضي، تزامنًا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي والذى بدأ تطبيقه عقب إقرار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون.

https://www.dostor.org/3679306

 

عمرو عثمان: قانون فصل الموظف المتعاطى هدفه الحد من الحوادث

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الهدف من قانون فصل الموظف المتعاطي هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، لافتا إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء الفرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" في سرية تامة دون مساءلة قانونية.

https://www.dostor.org/3679328

 

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