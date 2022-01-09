الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب كفر الشيخ يعلن ضم 4 مراكز جديدة لمبادرة «حياة كريمة»

النائب السيد شمس
النائب السيد شمس الدين

تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللحكومة على الاستجابة الفورية لمطالبته بضم 4 مراكز جديدة بكفر الشيخ للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري.

وقال عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الدستور»، إنه تم اختيار أربعة مراكز من محافظة كفرالشيخ بالمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، وهي مراكز: «كفرالشيخ ودسوق وسيدي سالم والحامول»، من ضمن المراكز التابعة لتنفيذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي المراكز في المرحلة الثالثة وهي مراكز «الرياض وبيلا وبلطيم وفوة وقلين».

وجاء ذلك في إطار جهود الدولة لتنمية وتطوير الريف المصري، وفي ظل بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق رؤية 2030 وبناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ هذه الخطة التابعة لوزارة الإسكان قريبًا.

وأكد، أن هذه المبادرة من أهم المشروعات العظيمة التي سيتم تنفيذها لخدمة المواطنين، والتي تؤكد مدى اهتمام الدولة وحرصها على توفير حياة كريمة لأهالي القرى والنجوع والعزب، وأنها سوف تغير حياة المواطنين للأفضل من خلال تطوير  كافة القرى بالمراكز، وعلى رأسها "البنية التحتية من مرافق وخدمات، وكذلك تطوير قطاعات الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الخدمية، والاهتمام بتوفير حياة كريمة لجميع الأسر الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لم تتضمن سوى مركزًا واحدًا فقط، بينما تم ضم 4 مراكز للتطوير ضمن المرحلة الثانية على أن تدخل باقي مراكز المحافظة في المراحل المقبلة من المبادرة، بحيث يتم تطوير كل أرجاء المحافظة.

وتهدف مبادرة حياة كريمة التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب محافظة كفر الشيخ مبادرة حياة كريمة ضم 4 مراكز بكفر الشيخ لحياة كريمة

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