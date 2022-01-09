استمرار ارتفاع أعداد إصابات ووفيات كورونا فى العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم الأحد، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



في إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 226 إصابة و31 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 6 ملايين و206 آلاف و405 إصابات، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 131 ألفا و878 حالة وفاة.



وفي سورينام، سجلت السلطات الصحية 547 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ولم تسجل أي وفيات جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 7,040 حالة.



أما في بابوا غينيا الجديدة، فقد تم تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ولم يتم تسجيل أي وفيات جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 36 ألفا و357 حالة.



وفي جزر القُمر، سجلت السلطات 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ولم تسجل أي وفيات جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 7 آلاف و594 حالة.



وفي ليختنشتاين، سجلت السلطات 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد وصفر حالات وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 آلاف و658 حالة.



فيما سجلت أستراليا 100,011 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد و 23 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس.



وفي بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية اليوم الأحد وفي سورينام، سجلت السلطات الصحية اليوم الأحد 577 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بفيروس كورونا في البلاد إلى 708 ألفا و291 حالة.



وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية اليوم الأحد وفي سورينام، سجلت السلطات الصحية اليوم الأحد 555 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بفيروس كورونا في البلاد إلى 621 ألفا و234 حالة.



وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية اليوم الأحد وفي سورينام، سجلت السلطات الصحية اليوم الأحد 4712 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بفيروس كورونا في البلاد إلى مليون و 844 ألفا و 537 حالة.



وفي مالطا، سجلت السلطات الصحية اليوم الأحد وفي سورينام، سجلت السلطات الصحية اليوم الأحد 563 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر حالات وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بفيروس كورونا في البلاد إلى 60 ألف و 386 حالة.



وفي بنجلاديش، أعلنت المديرية العامة للخدمات الصحية تسجيل 1491 إصابة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و593 ألفا و700 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و102 حالة وفاة.



وسجلت إندونيسيا 529 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بالفيروس.



بينما سجلت السلطات الصحية في البرازيل 49,303 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و 103 حالات وفاة جديدة من جراء الإصابة بالفيروس.



وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 ألفا و181 إصابة بفيروس كورونا و202 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى أكثر من مليون و880 ألف إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و319 حالة وفاة، بحسب ما أوردته صحيفة "في إن إكسبريس" المحلية.



وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 841 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 832 ألفا و589 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 11 ألفا و604 حالات وفاة.



وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 17 ألفا و921 إصابة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة خلال 24 ساعة. ووفقا لما أظهرته بيانات معهد شتاتنز سيروم الدنماركي.، ارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 942 ألفا و870 إصابة، وارتفعت حصيلة وفيات الفيروس إلى 3 آلاف و385 حالة وفاة.



وفي سنغافورة، سجلت السلطات الصحية خلال الـ 24 ساعة الماضية 845 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينهما 587 حالة واردة إلى البلاد من الخارج.

وأشارت آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة السنغافورية - أوردتها شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية- إلى تسجيل حالة وفاة واحدة خلال نفس الفترة، ما يرفع إجمالي حالات الوفاة الناجمة من مضاعفات الإصابة بالمرض في البلاد إلى 838 حالة.