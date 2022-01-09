الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة سيدتين فى حريق شقة سكنية ببنى سويف

حريق شقة
حريق شقة

أصيبت سيدتان بحالة اختناق شديدة، نتيجة اندلاع حريق بشقة سكنية بقرية الدوية التابعة لمركز بني سويف، مساء اليوم.

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطاراً من اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق في شقة بقرية الدوية بدائرة مركز بني سويف.

وانتقل رجال الحماية المدنية على رأس سيارتين إطفاء، وجرت السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على محتويات الشقة، وأسفرت عن إصابة "تريزا.ع.ش" 65 عاما، وشقيقتها "فكرية" 60 عاما، باختناق.

جرى نقل المصابتين إلى المستشفى الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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وائل لطفي

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