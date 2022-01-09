الأحد 09 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى فى قليوب

حبس
حبس

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة قليوب من ضبط مسجل خطر بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري بقصد الإتجار مقيم مدينة قليوب، وسبق اتهامه في العديد من القضايا «سرقة ومخدرات» وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة قليوب بورود معلومات سرية لضباط مباحث القسم بقيام مسجل خطر بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري، متخذا دائرة القسم مسرحا لتجارته الآثمة.

وجرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم بقيادة الرائد محمد أشرف رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، من ضبط "محمود" وشهرته "كونتا" في أثناء تواجده بالمنطقة وبحوزته سلاح ناري وكمية من الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي، وسبق اتهامه في العديد من القضايا.

بمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي والمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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