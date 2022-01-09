الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق بشقة سكنية في عين شمس

سيطرت الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، على حريق نشب بإحدى الشقق السكنية بمنطقة عين شمس بالقاهرة، دون وقوع إصابات بشرية.

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية، بمنطقة عين شمس.

على الفور جرى الانتقال لمكان الواقعة، والدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني حول المكان لمنع امتداد النيران، مدعومة بسيارة إسعاف في حالة وجود أي إصابات بشرية.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وإجراء عملية التبريد، بعد الإطفاء، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وتتولى النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابساته.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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