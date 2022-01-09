الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«الأعلى للإعلام»: نشاطر صالح الصالحي الأحزان في وفاة والدته

صالح الصالحي
صالح الصالحي

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بيانًا أكد فيه مشاطرته الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس، الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلي أسرة الفقيدة داعيًا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

فيما قال الكاتب الصحفي خالد ميري، وكيل مجلس نقابة الصحفيين: «خالص العزاء للصديق العزيز والأخ صالح الصالحي مدير تحرير الاخبار ووكيل المجلس الأعلى للإعلام لوفاة والدته.. اللهم تغمدها برحمتك وأسكنها فسيح جناتك».

كان توجه الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأربعاء الماضي، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث قدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

الكاتب الصحفي كرم جبر الأعلى لتنظيم الإعلام مجلس نقابة الصحفيين المجلس الأعلى صالح الصالحي الكاتب الصحفى

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