الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرياضة: منتدى شباب العالم أحد أهم المعالم التي تميز الجمهورية الجديدة

وزير الرياضة
وزير الرياضة

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن منتدى شباب العالم يعد أحد أهم المعالم التي تميز الجمهورية الجديدة وينبثق بالأساس من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه على تمكين الشباب، وقد أصبح يمثل علامة فارقة في مجال العمل الشبابي ليس في مصر فقط وإنما على المستوى العالمي.
وقال وزير الشباب والرياضة- في تصريح اليوم- إن المتتبع للحركة الشبابية العالمية يدرك يقينًا أن ثمة تغيرًا واضحًا طرأ على القضية الأكثر اهتمامًا من الحكومات والمجتمعات وهي قضية تمكين الشباب في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والتنموية بوجه عام بفضل جهود المنتدى وآلياته وأطروحاته التي قدمها للمجتمع الدولى ولشباب العالم على مدى سنوات متتالية.
وأوضح أن اعتماد منتدى شباب العالم كمنصة دولية وملتقى شباب العالم من قبل لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة فضلاَ عن إشادة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتلك التجربة المصرية العالمية كإسهام مصري للمجتمع الدولي أتاح مسارات ومجالات غير مسبوقة للحوار بين الحكومات والشباب وبين شباب العالم حول مختلف القضايا والموضوعات والرؤي الوطنية والدولية، تقديرًا لما ساهمت به النسخ الثلاثة التي سبق عقدها للمنتدى منذ انطلاقته الأولى في شرم الشيخ عام 2017، فأصبح المنتدى الجسر الأهم للتواصل بين شباب العالم والمنصة التي تعبر عن تطلعات وطموحات الشباب وأصبح الركيزة الأهم التي نعمل في وزارة الشباب والرياضة من خلالها وفى ضوء مخرجاتها على تنفيذ وطرح المزيد من المبادرات والبرامج والمشروعات الشبابية في مختلف قرى ومدن محافظات الجمهورية.
وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الشباب المصري لديه ثقة غير محدودة في قيادته السياسية ويستلهمون من شخص الرئيس المثل والقدوة الحسنة وقيم العمل والولاء والانتماء لوطنهم خاصة بعدما شاهدوا وطنهم في مكانة دولية رفيعة غير مسبوقة، وبما لمسوه في الداخل من طفرة واسعة وتنمية مستدامة ونهضة شاملة وجمهورية جديدة هم أكثر فئات المجتمع استفادة منها.

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