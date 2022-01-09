الأحد 09 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«صحة الشيوخ» تعكف على إعداد دراسة وافية عن أهم أسباب المشكلة السكانية

الدكتور محمد جزر،
الدكتور محمد جزر،

عقدت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر، اجتماعًا اليوم الأحد، لاستكمال نقاشها حول دراسة المشكلة السكانية، وكان موضوع جلسة اليوم «دور وزارة التنمية المحلية والمحافظين في علاج المشكلة السكانية، وتقييم أداء المحافظين من خلال ما يتم إنجازه في محافظاتهم من تحقيق المستهدف الموضوع  لهم».

 

ومن جانبه، كشف رئيس لجنة الصحة والسكان، الدكتور محمد جزر، أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ  تعكف على إعداد دراسة وافية عن أهم أسباب المشكلة السكانية، وأسباب عدم تحقيق النتائج المرجوة خلال العقود الماضية، والحلول المقترحة على كافة المحاور، سواء التنمية المستدامة أو تنظيم الأسرة، أو الصحة الإنجابية، أو التوزيع الديموجرافي للسكان.


ومن المنتظر أن يشارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأحد المقبل، في اجتماع اللجنة لإبداء خطة الوزارة في هذا الصدد.
 

مصر جلسة وزير التنمية المحلية مجلس الشيوخ المحافظين شوقي علام الشباب والرياضة وزارة الثقافة اللواء محمود شعراوي

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