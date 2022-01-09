«صحة الشيوخ» تعكف على إعداد دراسة وافية عن أهم أسباب المشكلة السكانية

«صحة الشيوخ» تعكف على إعداد دراسة وافية عن أهم أسباب المشكلة السكانية
عقدت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر، اجتماعًا اليوم الأحد، لاستكمال نقاشها حول دراسة المشكلة السكانية، وكان موضوع جلسة اليوم «دور وزارة التنمية المحلية والمحافظين في علاج المشكلة السكانية، وتقييم أداء المحافظين من خلال ما يتم إنجازه في محافظاتهم من تحقيق المستهدف الموضوع لهم».
ومن جانبه، كشف رئيس لجنة الصحة والسكان، الدكتور محمد جزر، أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تعكف على إعداد دراسة وافية عن أهم أسباب المشكلة السكانية، وأسباب عدم تحقيق النتائج المرجوة خلال العقود الماضية، والحلول المقترحة على كافة المحاور، سواء التنمية المستدامة أو تنظيم الأسرة، أو الصحة الإنجابية، أو التوزيع الديموجرافي للسكان.
ومن المنتظر أن يشارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأحد المقبل، في اجتماع اللجنة لإبداء خطة الوزارة في هذا الصدد.