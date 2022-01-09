الأحد 09 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

12 مارس.. الحكم على 5 متهمين بقتل عامل طوخ في القليوبية

محاكمة
محاكمة

حجزت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة في القليوبية برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، القضية المتهم فيها 5 أشخاص بينهم "موظف بالمعاش، وإمام وخطيب وصاحب مقلة، ومدرس بمعهد أزهري، وخامس هارب"، المتهمين بقتل عامل لجلسة 12 مارس المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11375 لسنة 2020 جنايات طوخ والمقيدة برقم 2921 لسنة 2020 كلى شمال بنها، أن المتهمين فى 14 يونيو لعام 2020، قتلوا المجني عليه "أيمن. م. ع" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منه إثر خلاف سابق بينهم، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة البيضاء وأدوات أخرى، وما إن ظفروا به حتى قيده الأول لشل مقاومته ثم عاجله الثاني بضربة بأداة خشبية "شومة"، على رأسه، ثم ضربه الخامس بأداة أخرى على قدمه، فانعدمت حركته وسقط على ركبته فأجهز عليه الثالث بسلاح أبيض طعنا بعدة مواضع بالجسم استقرت إحداها بظهره محدثين ما به من إصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أن المتهمين في ذات الزمان والمكان، شرعوا في قتل المجني عليه "عنتر. م. ع" بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منه لخلافات سابقة بينهم، وما إن ظفروا به حتى تعدوا عليه ضربا بالأسلحة البيضاء محدثين إصابته، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لهم فيه وهو تدخل الأهالي وضبطهم بمعرفة الشرطة ومداركته بالعلاج.

وتابع أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير مسوغ شخصية أو حرفية سلاحا أبيض مطواة كما حازوا وأحرزوا أدوات تستخدم في التعدي على الأشخاص عصى وشوم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

بعد نجلاء بدر.. بسمة وهبة تعلن إصابتها بمتحور «أوميكرون»

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

تحذير من الشبورة الضبابية.. الأرصاد توضح حالة الطقس الـ72 ساعة القادمة

«لن يشارك في الموسم الرمضاني 2022».. تفاصيل الحالة الصحية للزعيم

رابط تسجيل طلب لقاح كورونا في مصر بالخطوات التفصيلية

منة شلبى تحرر محضرًا فى قسم شرطة الغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بولا ناجى

«فى انتظار بابا» تعيد بعث «إلكترا» على خشبة المسرح القومى

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات «كورونا» النشطة 115 ألفًا بينها 205 حالات خطيرة فى إسرائيل

240 ألف إسرائيلى تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا

مسؤول إسرائيلى: الضغط على واشنطن لإلغاء الاتفاق النووى مع إيران خطأ خطير