الأحد 09 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مدرستنا 1»: حل أنشطة كتاب المدرسة لمادة اللغة الإنجليزية للرابع الابتدائى

الابتدائي
الابتدائي

أعلنت قناة مدرستنا ١، حل أنشطة كتاب المدرسة لمادة اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي.

وذكرت القناة، خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لطلاب الصف الرابع الابتدائي إليكم "نشاط الكتاب المدرسي صفحة "116"، لنتدرب معاً على اختيار الأفعال المناسبة لبعض الوظائف مثل أفعال "deliver - sell - grow"، بالإضافة إلى شرح معنى هذه الأفعال وأسباب اختيارنا لها فى كل وظيفة، من درس "?what do you do"، بمادة "اللغة الإنجليزية". 

وأضافت القناة: في حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية الـ HD من اللينك التالي:

https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw

جدير بالذكر، أن طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، يستعدون لعقد امتحانات نصف العام، للعام الدراسي الحالي ٢٠٢١-٢٠٢٢،  بداية من السبت المقبل الموافق ١٥ يناير الجاري، وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق ٢٠ يناير.

العام الدراسي امتحانات بداية عمل طريق طالبات وزير التربية والتعليم مختلفة اللغة العربية التعليم الفنى وزارة التربية والتعليم اختيار التواصل الاجتماعي اليوتيوب نصف العام طارق شوقى الانجليزي الكتاب المدرسى المدرسة العمل فيروس كورونا المستجد انتشار فيروس كورونا الصف الدراسات اللغة الإنجليزية امتحانات نصف العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

تحذير من الشبورة الضبابية.. الأرصاد توضح حالة الطقس الـ72 ساعة القادمة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

منة شلبى تحرر محضرًا فى قسم شرطة الغردقة

ترخيص السيارة دون الذهاب إلى وحدة المرور.. «التخطيط» تكشف التفاصيل

رابط تسجيل طلب لقاح كورونا في مصر بالخطوات التفصيلية

مشيرة خطاب: «منتدى شباب العالم» نموذج حى لديمقراطية الحوار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

مؤمن المحمدي

ريال مدريد ومين؟

د. منى حلمى

تجديد الخطاب الدينى مع "شعب متدين بفطرته"

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات «كورونا» النشطة 115 ألفًا بينها 205 حالات خطيرة فى إسرائيل

240 ألف إسرائيلى تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا

مسؤول إسرائيلى: الضغط على واشنطن لإلغاء الاتفاق النووى مع إيران خطأ خطير