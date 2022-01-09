«مدرستنا 1»: حل أنشطة كتاب المدرسة لمادة اللغة الإنجليزية للرابع الابتدائى
أعلنت قناة مدرستنا ١، حل أنشطة كتاب المدرسة لمادة اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي.
وذكرت القناة، خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لطلاب الصف الرابع الابتدائي إليكم "نشاط الكتاب المدرسي صفحة "116"، لنتدرب معاً على اختيار الأفعال المناسبة لبعض الوظائف مثل أفعال "deliver - sell - grow"، بالإضافة إلى شرح معنى هذه الأفعال وأسباب اختيارنا لها فى كل وظيفة، من درس "?what do you do"، بمادة "اللغة الإنجليزية".
وأضافت القناة: في حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية الـ HD من اللينك التالي:
https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw
جدير بالذكر، أن طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، يستعدون لعقد امتحانات نصف العام، للعام الدراسي الحالي ٢٠٢١-٢٠٢٢، بداية من السبت المقبل الموافق ١٥ يناير الجاري، وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق ٢٠ يناير.