«مدرستنا 1»: حل أنشطة كتاب المدرسة لمادة اللغة الإنجليزية للرابع الابتدائى

أعلنت قناة مدرستنا ١، حل أنشطة كتاب المدرسة لمادة اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي.

وذكرت القناة، خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لطلاب الصف الرابع الابتدائي إليكم "نشاط الكتاب المدرسي صفحة "116"، لنتدرب معاً على اختيار الأفعال المناسبة لبعض الوظائف مثل أفعال "deliver - sell - grow"، بالإضافة إلى شرح معنى هذه الأفعال وأسباب اختيارنا لها فى كل وظيفة، من درس "?what do you do"، بمادة "اللغة الإنجليزية".

جدير بالذكر، أن طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، يستعدون لعقد امتحانات نصف العام، للعام الدراسي الحالي ٢٠٢١-٢٠٢٢، بداية من السبت المقبل الموافق ١٥ يناير الجاري، وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق ٢٠ يناير.