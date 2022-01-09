الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل سقط من الطابق الخامس بالعاشر من رمضان

مصرع طفل سقط من الطابق
مصرع طفل سقط من الطابق الخامس

لقي طفل مصرعه في العقد الأول من العمر بالمجاورة 60 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إثر سقوطه من الدور الخامس تم التحفظ على جثة الطفل تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، يفيد بورود بلاغ بسقوط الطفل رحيم. م 3 سنوات بالمجاورة 60 دائرة قسم ثالث العاشر من رمضان، تم نقله لمستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، وتوفى فور وصوله.

وناقشت أجهزة الأمن والد الطفل، الذي لم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاة نجله، وأكد أنه كان يلهو  بالقرب من النافذة، وصعد عليها ثم اختل توازنه وسقط، وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الطفل المتوفى، بعد توقيع الكشف الطبي عليها، وأمرت بتسليمه لأسرته لدفنه.

تلقت شرطة النجدة بالعاشر من رمضان بلاغا بالحادث، وانتقلت إلى هناك، وتبين وفاة الطفل، وناقشت والده، حيث أكد أن المتوفى كان يلهو بالقرب من شرفة المنزل وصعد على كرسي قريب من النافذة، ثم إلى الشباك وسقط من الطابق الخامس.

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وائل لطفي

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