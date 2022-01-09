الأحد 09 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لبائعى خضار وفاكهة بسبب حيازتهما سلاحًا ناريًا وطلقات فى بنها

المشدد
المشدد

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبدالقادر، ومجدى نبيل شفيق، وسامح أحمد عبدالوهاب، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبدالجواد، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيها، لبائع خضراوات، وآخر بائع فاكهة، لإحرازهما سلاحا ناريا "بندقية آلية"، وعدد من الطلقات من ذات العيار.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 28342 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم كلى 2132 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهمين "ف ش س"، بائع فاكهة، مقيم دائرة مركز شرطة بنها، و"إ أ ا"، بائع خضراوات، مقيم مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، حازا وأحرزا سلاحا ناريا "بندقية آلية"، ما لا يجوز الترخيص فى حيازتها، كما حازوا وأحرزوا ذخائر تستخدم لذات السلاح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط "ف ش س"، بائع فاكهة، مقيم دائرة مركز شرطة بنها، و"إ أ ا"، بائع خضراوات، مقيم مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، بدائرة مركز شرطة بنها، وبحوزتهما سلاحا ناريا "بندقية آلية"، وعدد من الطلقات من ذات العيار.

وبإحالة المتهمين للنيابة العامة أمرت باستمرار حبسهما على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.

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