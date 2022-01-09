السجن المشدد 5 سنوات لنجار مسلح اعتدى على سيدة المنصورة

قضت محكمة جنايات المنصورة، بمعاقبة نجار مسلح بإحدى قرى مركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، لاتهامه بالتعدى على ربة منزل داخل حظيرة، باستخدام سلاح أبيض مطواه.

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى السيد هاشم، وعضوية المستشار إيهاب حسن نورالدين، والمستشار أحمد عبدالعظيم الجمل، والمستشار شريف عماد الدين عون وأمانة سر عبدالحميد الألفى وأحمد مجر وطارق عبداللطيف.

ترجع الواقعة إلى يوم 7 مايو 2021 بدائرة مركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، بعدما قرر المستشار علاء السعدنى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، إحالة المتهم محمود . ع . م 26 سنة نجار مسلح مقيم بإحدى قرى مركز تمى الأمديد إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالتعدى على ع . ع .ا 35 سنة ربة منزل مقيمة بذات قرية المتهم، حال تواجدها بالحظيرة خاصتها.

وشهد أحمد .س . ا 22 سنة عامل زراعى أنه نما إلى سمعه أصوات استغاثة المجنى عليها من الحظيرة خاصتها وعلى إثرها أبصر المتهم حال خروجه منها ولاذ بالفرار، وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة.