مع زيادة اعتمادها على اختبارات كوفيد المنزلية.. إسرائيل تسعى لخفض التكلفة

سعت إسرائيل اليوم الأحد إلى تسهيل حصول السكان على الفحوص المنزلية الخاصة بالكشف عن كوفيد-19، بعد أن أدى قرار يسمح لمعظم المطعمين باستخدام أدوات الفحص لاتخاذ قرار الخضوع لحجر صحي من عدمه إلى شحها في المتاجر وشكاوى من ارتفاع أسعارها.



وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: "نحن على علم بمعاناة الناس"، معلنا أن جميع الأطفال في دور الحضانة أو المدارس الابتدائية في إسرائيل سيحصلون على ثلاثة من أجهزة الفحص خلال الأيام المقبلة.

وأضاف بينيت أن الحكومة تتفاوض أيضا مع كبرى سلاسل الصيدليات لخفض الأسعار وأن "التكاليف ستنخفض على أي حال في المستقبل القريب لأن السوق ستغرق بملايين من أدوات الفحص التي ستصل إلى إسرائيل".



ويتراوح ثمن الاختبار بين 25 و35 شيقلا «8-11 دولارا» في المتاجر الإسرائيلية التي أبلغ معظمها عن نفاده لديها.

وقال نحمان آش المدير العام لوزارة الصحة لراديو 103 إف.إم إن سعر الوحدة ينبغي ألا يزيد عن عشرة شواقل «ثلاثة دولارات».



ومع ارتفاع أعداد الإصابة بكوفيد-19 وتشكل صفوف انتظار بالساعات في مراكز الاختبارات الإلزامية، قالت إسرائيل الأسبوع الماضي إن اختبارات بي.سي.آر والاختبارات الأخرى التي يجريها متخصصون ستُطلب فقط ممن تزيد أعمارهم على 60 عاما أو من يعانون ضعفا في الجهاز المناعي. وبمقدور غيرهم من المطعمين الاعتماد الآن على الاختبارات المنزلية.



ولكن هناك بعض الشكوك في فعاليتها. فقد ذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أن فريقا تقنيا في وزارة الدفاع وجد أن أدوات الفحص المنزلي أخفقت في رصد 47 بالمئة من الحاملين المؤكدين للفيروس ولديها معدل نتائج إيجابية خاطئة 37 بالمئة. وأحجمت متحدثة باسم الوزارة عن التعليق.

وأدرجت السلطات الألمانية، إسرائيل و5 دول عربية ضمن نحو 40 دولة في القائمة الحمراء التي يفرض على القادمين منها قيود سفر صارمة بسبب تفشي وباء كورونا فيها.

وتشمل قائمة الدول الحمراء إسرائيل، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، والكويت، وموريتانيا، وأستراليا، وفرنسا، وإستونيا، وأيسلندا، والسويد، وغيرها.

وأعلنت إسرائيل تسجيل حوالي 29 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يومي الجمعة والسبت، ما يمثل ارتفاعًا كبيرًا بعدد الإصابات بالفيروس.

وقال خبراء إسرائيليون، إن عدد حالات الإصابة النشطة بـ"كوفيد-19" قد يقفز من أقل من 80 ألفًا حاليًا إلى مليون في غضون أسبوعين.