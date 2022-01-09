الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الابتزاز جريمة.. استشارة طبية لأولياء الأمور لمواجهة النفسيات السيئة

جمال فرويز
جمال فرويز

نشر الطبيب النفسي الدكتور جمال فرويز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعض النصائح النفسية للناس لمواجهة ما اسماه بالنفسيات المتغيرة في عالم الطب النفسي وحتى لا يفتعلوا مشاكل مع بعضهم البعض ويقوموا بافتعال المشاكل التي تؤدي في بعض الأحيان الى قتل بعضهم البعض بسبب الغيرة والحقد أو يقوموا بابتزاز بعضهم البعض حتى يدمروا الشخص الموجود أمامهم.

  • لا تقارن نفسك بغيرك.
  • لازم تعترف إن اختلاف الدين أو اللون او الحب او الرأي لا يدعو أبدًا إلى الكراهية أو الرفض.
  • لا تنظر أبدًا خلفك مع اي كبوة و أبدأ بسرعة من جديد لو نظرت خلفك أو ترددت ستقع في كل مرة.
  • لازم تعرف وتفرق ان الناس كلها بتعاني كما انت تعاني ولكن تعاني في اشياء اخرى.
  • لازم كلنا نعرف أن البيوت أسرار وكل واحد فينا له أسراره، فلا تحزن لثراء غيرك او ابتسامته فقد تكون أحزان في صورة ابتسامة.
  • لا تسخر من فكرة لأولادك أو تقلل منهم خاصة أمام الآخرين.
  • لا تقارن ابنك بغيره.
  • لو أنت غني فلا تتباهى بمالك أمام الفقراء.
  • لو انت صاحب عمل فلا تؤذي من يعمل معك نفسيا او ماديا فالعمل لا يستمر بدونهم كلما احبوك و احبوا المكان فيزيد العمل.
  • لا تتباهوا كثيرًا عن صحتكم أمام المرضى فهم كانوا أكثر قدرة منكم، لكن المرض قد يصيب إنسان في أي وقت.
  • لا تسخر من صاحب همة.
  • لا تكذب أمام ابنك فيقلدك.
  • لا تعنف ابنك فيكرهك.
  • لا تتساهل مع ابنك فيدمر نفسه ومستقبله.
  • عرف اولادك أن ابتزاز الأشخاص الآخرين جريمة في حق الإنسانية وفي عرف الدين قبل القانون سوف يلقي جزاء كبير.

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صور كراهية النفس الغيرة الفقراء الطب التواصل الاجتماعي جمال فرويز الدكتور جمال فرويز الاشخاص

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