الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها لغسيل الشبكات

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية الأحد، قطع المياه غدًا عن مدينة شبين الكوم وضواحيها (كفر المصيلحة وميت خاقان) من الثامنة صباحًا وحتى الثالثة مساءً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

علي صعيد آخر، أكد الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أهمية تطوير العنصر البشرى فى الشركة من خلال صقل مهارات وخبرات العاملين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وضمن خطة الاحتياجات التدريبية الإقليمية الموحدة والمعتمدة من الشركة القابضة وتماشيًا مع سياسة الدولة في التحول الرقمي.

أوضح نجيب أن الفترة التدريبية شهدت تنفيذ دورة عن تكنولوجيا المياه للتعرف على كيفية معالجة مياه الشرب عن طريق أحدث الوسائل ومعايير الجودة المصريه و استخدام أساليب وأدوات حديثة لإزالة الملوثات من المياه الخام و إنتاج مياه نظيفة صالحة للاستهلاك البشري، وتلبية الاحتياجات التي قد تستخدم في مياه الشرب.

أضاف نجيب أنه تم تنفيذ دورة تدريبية للعاملين عن التشغيل القياسي لمحطات المياه للتعرف على المكونات الرئيسية للمحطة والتعرف على مراحل تنقية مياه الشرب وكيفية استخدام الكلور في عملية التنقية لمياه الشرب، كما تم تنفيذ دورة تدريبية عن تجارب التشغيل للتعرف على تجارب التحكم في جرعات المواد الكيميائية و التعرف على كيماويات التنقية (الشبّه والكلور) والتعرف على تجارب التحكم فى تشغيل المحركات.

وأوضح أنه تم تنفيذ دوره للعاملين عن الأماكن المغلقة لفنيين السلامة والصحة المهنية، لتوعيتهم وتدريبهم للعمل بأمان داخل الأماكن المغلقة والمحصورة والتعرف على الغازات الموجودة بالأماكن المحصورة وأعراض نقص الأكسجين وإجراءات العمل بالأماكن المغلقة والتعرف على مهمات ومعدات السلامة والصحة المهنية المستخدمة بالأماكن المغلقة في الأماكن المغلقة أو المحصورة والتعرف على أنواع المخاطر التى تحدث داخل الأماكن المغلقة أو المحصورة وكيفية السيطرة عليها ولتفادي وتقليل تعرضهم للمخاطر الموجودة في هذه الأماكن.

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