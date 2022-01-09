الأحد 09 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية: نسعى لإنجاز مشروعات «حياة كريمة» بزفتى قبل موعدها

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنها تسابق الزمن لإنهاء كافة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قبل موعدها.

 جاء ذلك خلال جولة المحافظ لمتابعة تنفيذ المشروعات بقرى (شرشابة ،سنباط وحانوت)، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير المساعد، إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى،المهندس علي سالم مدير الإدارة الهندسية وأعضاء المكتب الفني للمحافظ.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ لعدد من المشروعات التي تتم داخل قرية شرشابة، حيث تفقد أعمال الإحلال والتجديد الجزئي بمدرسة الشهيد إبراهيم جمال الدين الإعدادية بإجمالي تكلفة ٤.٨ مليون جنيه، أعمال الإحلال والتجديد الكلي بمدرسة الشهيد أحمد محمود المرعز الثانوية بتكلفة ٧ مليون جنيه ، أعمال بناء المجمع الزراعي البيطري، أرض الوحدة الصحية، أعمال تشييد مركز شباب شرشابة، ومجمع الخدمات الحكومية الذي يتم إنشاؤه بتكلفة ١٠ مليون جنيه ويضم مقرات (التضامن الإجتماعي، البريد، الوحدة المحلية، مكتب التموين، الشهر العقاري والسجل المدني).

كما تفقد محافظ الغربية محطة الصرف الصحي بقرية كفر الجزيرة والتي يتم إنشاؤها بتكلفة ٣٠ مليون جنيه وقاربت على الانتهاء حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى ٩٥ ٪، أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي بكفر السنادية والتي وصلت نسبة الإنجاز بها ٧٠٪ بتكلفة إجمالية ٣٠ مليون جنيه، محطة الصرف الصحي بقرية ميت النور والتي وصلت نسبة الإنجاز بها إلى ٧٨٪ وأرض الوحدة الصحية بميت النور.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مشروعات المبادرة بقرية سنباط، حيث تفقد (مكتب الشهر العقاري، مجمع الخدمات الحكومية، المعهد الأزهري، مدرسة سنباط الإعدادية بنات، مدرسة سنباط الإعدادية بنين، مدرسة سنباط الثانوية المشتركة للعباقرة ومدرسة كفر سنباط الإعدادية).

واختتم المحافظ جولته بتفقد مشروعات قرية حانوت، حيث تفقد (مدرسة عبد الغفار أحمد جاد الله الابتدائية، المجمع الزراعي البيطري، مجمع الخدمات الحكومية، وحدة الإسعاف، أرض أوقاف مخصصة لعمل وحدة إطفاء ونقطة شرطة، أرض مخصصة لإنشاء مركز شباب وقطعة أرض مخصصة لإنشاء وحدة طب الأسرة).

محافظ الغربية نسعى لإنجاز الاعمال قبل موعد تسليمها تحقيقا لحياة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

تحذير من الشبورة الضبابية.. الأرصاد توضح حالة الطقس الـ72 ساعة القادمة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

منة شلبى تحرر محضرًا فى قسم شرطة الغردقة

ترخيص السيارة دون الذهاب إلى وحدة المرور.. «التخطيط» تكشف التفاصيل

رابط تسجيل طلب لقاح كورونا في مصر بالخطوات التفصيلية

مشيرة خطاب: «منتدى شباب العالم» نموذج حى لديمقراطية الحوار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

مؤمن المحمدي

ريال مدريد ومين؟

د. منى حلمى

تجديد الخطاب الدينى مع "شعب متدين بفطرته"

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات «كورونا» النشطة 115 ألفًا بينها 205 حالات خطيرة فى إسرائيل

240 ألف إسرائيلى تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا

مسؤول إسرائيلى: الضغط على واشنطن لإلغاء الاتفاق النووى مع إيران خطأ خطير