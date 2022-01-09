محافظ الغربية: نسعى لإنجاز مشروعات «حياة كريمة» بزفتى قبل موعدها

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنها تسابق الزمن لإنهاء كافة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قبل موعدها.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ لمتابعة تنفيذ المشروعات بقرى (شرشابة ،سنباط وحانوت)، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير المساعد، إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى،المهندس علي سالم مدير الإدارة الهندسية وأعضاء المكتب الفني للمحافظ.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ لعدد من المشروعات التي تتم داخل قرية شرشابة، حيث تفقد أعمال الإحلال والتجديد الجزئي بمدرسة الشهيد إبراهيم جمال الدين الإعدادية بإجمالي تكلفة ٤.٨ مليون جنيه، أعمال الإحلال والتجديد الكلي بمدرسة الشهيد أحمد محمود المرعز الثانوية بتكلفة ٧ مليون جنيه ، أعمال بناء المجمع الزراعي البيطري، أرض الوحدة الصحية، أعمال تشييد مركز شباب شرشابة، ومجمع الخدمات الحكومية الذي يتم إنشاؤه بتكلفة ١٠ مليون جنيه ويضم مقرات (التضامن الإجتماعي، البريد، الوحدة المحلية، مكتب التموين، الشهر العقاري والسجل المدني).

كما تفقد محافظ الغربية محطة الصرف الصحي بقرية كفر الجزيرة والتي يتم إنشاؤها بتكلفة ٣٠ مليون جنيه وقاربت على الانتهاء حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى ٩٥ ٪، أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي بكفر السنادية والتي وصلت نسبة الإنجاز بها ٧٠٪ بتكلفة إجمالية ٣٠ مليون جنيه، محطة الصرف الصحي بقرية ميت النور والتي وصلت نسبة الإنجاز بها إلى ٧٨٪ وأرض الوحدة الصحية بميت النور.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مشروعات المبادرة بقرية سنباط، حيث تفقد (مكتب الشهر العقاري، مجمع الخدمات الحكومية، المعهد الأزهري، مدرسة سنباط الإعدادية بنات، مدرسة سنباط الإعدادية بنين، مدرسة سنباط الثانوية المشتركة للعباقرة ومدرسة كفر سنباط الإعدادية).

واختتم المحافظ جولته بتفقد مشروعات قرية حانوت، حيث تفقد (مدرسة عبد الغفار أحمد جاد الله الابتدائية، المجمع الزراعي البيطري، مجمع الخدمات الحكومية، وحدة الإسعاف، أرض أوقاف مخصصة لعمل وحدة إطفاء ونقطة شرطة، أرض مخصصة لإنشاء مركز شباب وقطعة أرض مخصصة لإنشاء وحدة طب الأسرة).