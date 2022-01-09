الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس: 6.4 مليون شخص تلقوا جرعات لقاح مضادة لكورونا

كورونا في تونس
كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن أنه تلقى أكثر من 6 ملايين شخص اللقاح المضاد لفيروس "كورونا".

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن عدد الذين حصلوا على اللقاح المضاد لكورونا بلغ 6 ملايين و44 ألفًا و661 شخصًا حتى أمس، موضحة أن عدد الذين تلقوا جرعتين بلغ 4 ملايين و451 ألفًا و869 شخصًا، في حين تلقى مليون 592 ألفًا و792 شخصًا جرعة واحدة من لقاح ذي جرعة واحدة أو كانوا أصيبوا بالكوفيد سابقًا.

وأضافت أن 10 آلاف و92 شخصًا تلقوا اللقاح أمس، منهم 6 آلاف و318 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى و2489 الجرعة الثانية و1199 الجرعة الثالثة و26 جرعة السفر.

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