توقعات بارتفاع التضخم بالولايات المتحدة لأعلى مستوى فى 4 عقود

توقعت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن يرتفع التضخم في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في أربعة عقود.

واعتبرت الوكالة أن من شأن هذا أن يساعد في تفسير التحول في نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية، فضلًا عن زيادة مخاوف المستهلكين بشأن الاقتصاد.

وتوقعت أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يحظى بمتابعة واسعة ومن المتوقع إعلان بياناته الأربعاء القادم، بنسبة 7% خلال العام حتى ديسمبر، وأن يكون قد ارتفع بـ0.4% على أساس شهري.

كما توقعت أن يُظهر تقرير آخر لوزارة العمل، من المرتقب نشره في اليوم التالي، ارتفاع أسعار المنتجين بنحو 10% في عام 2021، كما سيتم نشر بيانات عن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر يوم الجمعة.

ولفتت "بلومبرج" إلى أن ارتفاع التضخم يوضح سبب استعداد المسئولين الأمريكيين لإعادة السياسة النقدية لطبيعتها بصورة أسرع مما كان متوقعًا في السابق.