الأحد 09 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

توقعات بارتفاع التضخم بالولايات المتحدة لأعلى مستوى فى 4 عقود

ارتفاع التضخم بالولايات
ارتفاع التضخم بالولايات المتحدة

توقعت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن يرتفع التضخم في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في أربعة عقود.

واعتبرت الوكالة أن من شأن هذا أن يساعد في تفسير التحول في نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية، فضلًا عن زيادة مخاوف المستهلكين بشأن الاقتصاد.

وتوقعت أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يحظى بمتابعة واسعة ومن المتوقع إعلان بياناته الأربعاء القادم، بنسبة 7% خلال العام حتى ديسمبر، وأن يكون قد ارتفع بـ0.4% على أساس شهري.

كما توقعت أن يُظهر تقرير آخر لوزارة العمل، من المرتقب نشره في اليوم التالي، ارتفاع أسعار المنتجين بنحو 10% في عام 2021، كما سيتم نشر بيانات عن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر يوم الجمعة.

ولفتت "بلومبرج" إلى أن ارتفاع التضخم يوضح سبب استعداد المسئولين الأمريكيين لإعادة السياسة النقدية لطبيعتها بصورة أسرع مما كان متوقعًا في السابق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

«زكى» يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

ترخيص السيارة دون الذهاب إلى وحدة المرور.. «التخطيط» تكشف التفاصيل

منة شلبى تحرر محضرًا فى قسم شرطة الغردقة

رابط تسجيل طلب لقاح كورونا في مصر بالخطوات التفصيلية

الأمين العام لـ«الملاحة الدولية»: حادثة جنوح «إيفر جيفين» أكدت أهمية قناة السويس

حبس 6 متهمين جدد فى واقعة ضحية الصور المفبركة «بسنت خالد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

مؤمن المحمدي

ريال مدريد ومين؟

د. منى حلمى

تجديد الخطاب الدينى مع "شعب متدين بفطرته"

القس ثروت ثابت

القليل الأفضل

الحسين عبدالرازق

عن الناس اللى رقصوا فى المركب!

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات «كورونا» النشطة 115 ألفًا بينها 205 حالات خطيرة فى إسرائيل

240 ألف إسرائيلى تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا

مسؤول إسرائيلى: الضغط على واشنطن لإلغاء الاتفاق النووى مع إيران خطأ خطير