الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عمرو هندى: تنظيم منتدى شباب العالم يؤكد قوة الدولة المصرية

النائب عمرو هندي
النائب عمرو هندي

قال النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن انعقاد النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، التي من المقرر بدايتها غدًا 10 يناير حتى 13 يناير في مدينة شرم الشيخ، حدث عظيم يؤكد خبرات ورصيد مصر الحضاري والتنموي والثقافي الذي يمكنها من إقامة هذا المنتدى بحرفية عالية في التنظيم. 

وتابع النائب عمرو هندي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هذا المنتدى يضم كل الشباب من مختلف أنحاء العالم، وهي فرصة جليلة من أجل اكتساب وتبادل الخبرات، إضافة إلى تعزيز الحوار ومناقشة كل القضايا التي توجد على الساحة والخروج بتوصيات مهمة تفيد العالم.

وأشاد وكيل لجنة الشئون الإفريقية، بالاستعدادات الكبيرة التي اتخذها القائمون على المنتدى داخل مدينة شرم الشيخ، منوهًا بقدرة الدولة في استضافة هذه النسخة الرابعة وإخراجها في أبهى صورها للعالم أجمع، حيث إن استضافة وتنظيم أحداث عالمية ليس بجديد على الدولة المصرية.

ونوه النائب عمرو هندي بأن هذه النسخة تختلف عن سابقتها، نظرًا لأنها جاءت وسط تحديات وبعد غياب عامين بسبب جائحة فيروس كورونا، ولكن التنظيم الجيد والإجراءات والاحترازات التي اتخذتها الدولة المصرية تؤكد تخطي هذه العقبة بكل يسر ودون أي عقبات.

ومن المنتظر أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين المقبل، أعمال المنتدى الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ برعايته الشخصية ويستمر 4 أيام، بمشاركة ضيوف وشباب من جميع أنحاء العالم، حيث تضم النسخة الرابعة من المنتدى العديد من القضايا الحيوية التي تعكس الواقع الجديد بعد جائحة كورونا.

وينطلق منتدى شباب العالم 2022، في نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس السيسي، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 في شرم الشيخ، وتناقش هذه النسخة الجديدة العالم بعد جائحة كورونا، وتسليط الضوء على محاور السلام والإبداع والتنمية والعالم بعد جائحة كورونا.

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