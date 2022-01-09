الأحد 09 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين تعرب عن تقديرها جهود البرلمان العربى فى خدمة قضايا الأمة

الشيخ محمد بن مبارك
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء

أعرب الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بالبحرين، عن تقديره جهود رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، وجميع أعضاء البرلمان، في خدمة القضايا العربية بصفة عامة والارتقاء بالتعليم بصفة خاصة، بما يؤكد حرصهم على مواكبة التطورات والمتغيرات العالمية وتعزيز المصالح العربية المشتركة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ آل خليفة، اليوم الأحد، رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بحضور الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير التربية والتعليم بالبحرين.

حيث استعرض الجانبان خلال اللقاء، تقريرًا حول مؤتمر إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، الذي تستضيفه البحرين خلال الأيام المقبلة تحت شعار "البحرين بوابة تطوير التعليم في العالم العربي"، بهدف تطوير التعليم بالدول العربية بما يتناسب مع التحديات الراهنة ويؤدي لأنظمة تعليمية متقدمة.

من جانبهما، أعرب العسومي والنعيمي، عن تقديرهما الشيخ محمد بن مبارك، لحرصه الدائم على تطوير قطاع التعليم والارتقاء به وتحسين مخرجاته من برامج ومبادرات تعليمية وتدريبية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

«زكى» يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

ترخيص السيارة دون الذهاب إلى وحدة المرور.. «التخطيط» تكشف التفاصيل

منة شلبى تحرر محضرًا فى قسم شرطة الغردقة

رابط تسجيل طلب لقاح كورونا في مصر بالخطوات التفصيلية

الأمين العام لـ«الملاحة الدولية»: حادثة جنوح «إيفر جيفين» أكدت أهمية قناة السويس

حبس 6 متهمين جدد فى واقعة ضحية الصور المفبركة «بسنت خالد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

مؤمن المحمدي

ريال مدريد ومين؟

د. منى حلمى

تجديد الخطاب الدينى مع "شعب متدين بفطرته"

القس ثروت ثابت

القليل الأفضل

الحسين عبدالرازق

عن الناس اللى رقصوا فى المركب!

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات «كورونا» النشطة 115 ألفًا بينها 205 حالات خطيرة فى إسرائيل

240 ألف إسرائيلى تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا

مسؤول إسرائيلى: الضغط على واشنطن لإلغاء الاتفاق النووى مع إيران خطأ خطير