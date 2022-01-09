البحرين تعرب عن تقديرها جهود البرلمان العربى فى خدمة قضايا الأمة

أعرب الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بالبحرين، عن تقديره جهود رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، وجميع أعضاء البرلمان، في خدمة القضايا العربية بصفة عامة والارتقاء بالتعليم بصفة خاصة، بما يؤكد حرصهم على مواكبة التطورات والمتغيرات العالمية وتعزيز المصالح العربية المشتركة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ آل خليفة، اليوم الأحد، رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بحضور الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير التربية والتعليم بالبحرين.

حيث استعرض الجانبان خلال اللقاء، تقريرًا حول مؤتمر إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، الذي تستضيفه البحرين خلال الأيام المقبلة تحت شعار "البحرين بوابة تطوير التعليم في العالم العربي"، بهدف تطوير التعليم بالدول العربية بما يتناسب مع التحديات الراهنة ويؤدي لأنظمة تعليمية متقدمة.

من جانبهما، أعرب العسومي والنعيمي، عن تقديرهما الشيخ محمد بن مبارك، لحرصه الدائم على تطوير قطاع التعليم والارتقاء به وتحسين مخرجاته من برامج ومبادرات تعليمية وتدريبية.