الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير صومالى: القوات المشتركة ستعمل على تحرير ولاية جنوب الغرب من الإرهاب

وزير الأمن الداخلي
وزير الأمن الداخلي بولاية جنوب الغرب الصومالية،

أكد وزير الأمن الداخلي بولاية جنوب الغرب الصومالية، إسحاق علي سبغ، أن القوات المشتركة ستعمل على تحرير المناطق القليلة المتبقية من أيدي الخلايا الإرهابية في ولاية جنوب الغرب.

وذكرت وكالة أنباء الصومال أن ذلك جاء خلال اجتماع أمني، اليوم الأحد، عقده إسحاق مع ضباط من القوات المسلحة والشرطة وبعثة الاتحاد الإفريقي وأجهزة أمن الإقليم، لبحث مهمة تعزيز الأمن وإعادة فتح الطرق الرابطة بين المدن، ومواصلة مكافحة الإرهاب الذي يهدد السكان المحليين.

ويشن الجيش الوطني الصومالي، حملة تصفية لميليشيا "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم "القاعدة" في جنوب ووسط البلاد.

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