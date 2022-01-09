الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم في دعوى وقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة من الأندية.. غدًا

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا الإثنين، الحكم في دعوى تطالب بوقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالقانون 67 لعام 2016، من الأندية الرياضية ومراكز الشباب بأثر رجعي.

وكان المستشار هاني عيد، المحامي، عضو الجمعية العمومية وأعضاء نادي الزمالك، قام برفع دعوى أمام القضاء الإداري، قال فيها، إنه منذ تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، وتعيين لجنة مؤقتة فوجئ أعضاء الجمعية العمومية برسائل نصية على هواتفهم المحمولة من النادي الزمالك، تفيد التوجه لإدارة الاشتراكات لسداد المديونيات المالية.

وأشارت الدعوى، إلى أن الأعضاء ليس لديهم أي مديونيات مالية، وعند توجه الأعضاء إلى إدارة الاشتراكات بالنادي طالبهتم بـ14% من إجمالي قيمة العضوية كضريبة قيمة مضافة، وذلك بأثر رجعي منذ 8/9/2016 تاريخ صدور القانون علما بأن هذا القانون ونصوصه باب الإعفاءات أعفى الأندية الرياضية وخاصة التابعة لوزارة الشباب والرياضة والإعفاءات شاملة اشتراكات الأندية، ولكن هناك فتوى صدرت من لجنة فتوى رئاسة الوزراء ذكرت أن المقصود بالإعفاء هي الاشتراكات السنوية وليست اشتراك عضوية أول مرة بل الأخيرة خاضعة للضريبة.

وأوضح "هاني عيد" أنه قام برفع دعوى أمام القضاء الإداري متطوعا، بعدما قام أكثر من ألف عضو بعمل توكيلات له لكي ينضموا إلى الدعوى لبراءة ذمتهم من دفع المبلغ المفروض عليهم من قبل اللجنة المؤقتة بأثر رجعي وكل ما يترتب عليه من آثار، حيث إن اللجنة تحصل غرامة وفائدة شهرية بواقع 1.5%.

محكمة القضاء الإداري النادي الزمالك وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب الجمعية العمومية ضريبة القيمة المضافة

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