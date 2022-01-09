الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

نائب رئيس جامعة الزقازيق يتابع انتظام سير الامتحانات بكلية الآداب

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

قال الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات.

وواصل نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، متابعة سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021 -2022 ، و تفقد أعمال الامتحانات بكلية الآداب يرافقه  الدكتور عماد مخيمر عميد الكلية ، والأستاذ الدكتور أسامة عبد البارى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و خلال جولته قام بالمرور على اللجان، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.
 وأكد الدكتور عاطف حسين على ضرورة تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ومتابعة خطة الإجراءات الاحترازية التي أعدتها إدارة الجامعة بقيادة وتوجيهات الأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، مع توفير البيئة الامتحانية الملائمة لجميع الطلاب وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد المكاني والتعقيم والتطهير للجان الامتحان أول بأول، والتهوية الجيدة لجميع القاعات.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بتجهيزات الكلية، واستعداداتها للامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.

شئون التعليم والطلاب امتحانات الجامعات تعليم جامعة الزقازيق الدولى انتظام حوار جامعة

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