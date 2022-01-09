الأحد 09 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لتهديد زملائه بالمدرسة.. الأمن يكشف تفاصيل فيديو لشخص يحمل سلاحًا فى البحيرة

الامن
الامن

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول فيديو على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لأحد الأشخاص يحمل سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، مرددا بعض عبارات التهديد، عقب تحديد هويته وضبطه.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه، وتبين أنه طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبطه، وبمواجهته أفاد بوجود خلافات سابقة بينه وبين بعض زملائه بالمدرسة، وقام بنشر الفيديو لتهديدهم، وذلك دون تأثر العمل بالمدرسة.

الأجهزة الأمنية سلاح نارى موقع التواصل الاجتماعي مديرية أمن البحيرة سلاح خرطوش ملابسات تداول مقطع فيديو

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

«زكى» يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

ترخيص السيارة دون الذهاب إلى وحدة المرور.. «التخطيط» تكشف التفاصيل

منة شلبى تحرر محضرًا فى قسم شرطة الغردقة

رابط تسجيل طلب لقاح كورونا في مصر بالخطوات التفصيلية

الأمين العام لـ«الملاحة الدولية»: حادثة جنوح «إيفر جيفين» أكدت أهمية قناة السويس

حبس 6 متهمين جدد فى واقعة ضحية الصور المفبركة «بسنت خالد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

مؤمن المحمدي

ريال مدريد ومين؟

د. منى حلمى

تجديد الخطاب الدينى مع "شعب متدين بفطرته"

القس ثروت ثابت

القليل الأفضل

الحسين عبدالرازق

عن الناس اللى رقصوا فى المركب!

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات «كورونا» النشطة 115 ألفًا بينها 205 حالات خطيرة فى إسرائيل

240 ألف إسرائيلى تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا

مسؤول إسرائيلى: الضغط على واشنطن لإلغاء الاتفاق النووى مع إيران خطأ خطير