لتهديد زملائه بالمدرسة.. الأمن يكشف تفاصيل فيديو لشخص يحمل سلاحًا فى البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول فيديو على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لأحد الأشخاص يحمل سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، مرددا بعض عبارات التهديد، عقب تحديد هويته وضبطه.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه، وتبين أنه طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبطه، وبمواجهته أفاد بوجود خلافات سابقة بينه وبين بعض زملائه بالمدرسة، وقام بنشر الفيديو لتهديدهم، وذلك دون تأثر العمل بالمدرسة.