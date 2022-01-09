السجن 5 سنوات لـ7 أشخاص قتلوا مواطنًا بعد حفل زفاف بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عبدالحميد عبدالفتاح، بسجن 7 أشخاص 5 أعوام؛ لاتهامهم بقتل مواطن، وإتلاف سيارته.

وأمرت المحكمة بوضع المتهمين الـ7 تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 أعوام، وبراءة 4 آخرين كانوا برفقتهم وقت الحادث، وذلك في القضية رقم 17954 لسنة 2021 جنايات ثانٍ الرمل.

وتعود تفاصيل الواقعة، لقيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على شخص يستقل سيارة، والتسبب في مصرعه وإتلاف سيارته، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وكشفت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن 11 شخصًا كانوا يستقلون سيارة أجرة "ميكروباص"، عقب خروجهم من أحد الأفراح، وكان المجني عليه، تواجد معهم داخل نفس قاعة الفرح، حيث انتظروه حتى خروجه، وتتبعوه، وقاموا بقطع الطريق عليه، وبحوزتهم أسلحة "نارية، وبيضاء" وأتلفوا سيارته.

وأضافت التحقيقات المدعومة بتفريغ كاميرا المراقبة، أنهم عقب ذلك تعدوا عليه بالأسلحة، فحاول الفرار منهم، إلا أن المتهم الجالس على عجلة قيادة السيارة تتبعه بها ورطمه بمقدمتها "الإكصدام الأمامي"، وأحدث به عدة إصابات، وعقب نقله إلى إحدى المستشفيات لمحاولة إسعافه فارق الحياة.

وبتقنين الإجراءات، وتتبع تحركات المتهمين، تم ضبطهم، وباقتيادهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهم، أقروا بارتكاب بالواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.