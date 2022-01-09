الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد تعدد البلاغات.. ضبط فتاة تبتز المواطنين بصور ورسائل خادشة فى الدقهلية

ضبط فتاة
ضبط فتاة

تمكن ضباط مباحث الدقهلية من إلقاء القبض على فتاة كانت تبتز عددا من المواطنين بصور ورسائل خادشة، من أجل الحصول على أموال مقابل وقف نشر الصور.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير مباحث المديرية بورود عدد من البلاغات بقسم أول المنصورة وقسم ثانٍ المنصورة وأمام مباحث الإنترنت، بقيام فتاة بابتزازهم وتهديدهم عن طريق الصور وفيديوهات مركبة وتهديدهم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسالها إلى كل أقارب الضحية، وتبين أن المتهمة تختار المواطنين أصحاب المناصب الرفيعة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة ضباط مباحث الإنترنت، وتم التوصل إلى شخصية المتهمة، وتحديد مكان الرسائل الصادر منها التهديدات.

وتم عمل عدة أكمنة لها وإلقاء القبض عليها، وتم ضبط الأجهزة المستخدمة فى التهديد، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم ثانٍ المنصورة، وتبلغ من العمر 36 سنة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مباحث الإنترنت أمن الدقهلية ضباط مباحث الدقهلية

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