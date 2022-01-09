حبس 6 متهمين بسرقة 50 طن أسمدة بالإسكندرية

أمرت نيابة ثانٍ العامرية بمحافظة الإسكندرية بحبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة سيارة "نقل تريلا" محملة بـ50 طن أسمدة من قائدها، بالقوة تحت تهديد السلاح الأبيض.

كما وجهت لهم النيابة تهما بمحاولة بيعها بالسوق السوداء، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المجني عليه، والتحفظ على السلاح والسيارة.

تعود تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ العامرية، يفيد بورود بلاغ من شخص، مُقيم في نطاق دائرة مركز شرطة المنزلة، محافظة الدقهلية، يفيد بأنه حال قيادته سيارة نقل مُحملة بـ50 طن أسمدة، وسيره في نطاق مركز شرطة إدكو محافظة البحيرة، مُتجهًا إلى محافظة الدقهلية، فوجئ بانحراف سيارة أجرة "ميكروباص" تجاه سيارته، وبها عدة أشخاص، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "سكين".

وأضاف البلاغ أن المتهمين قاموا باستيقافه واصطحبوه بالسيارة إلى مبنى مهجور، وتم احتجازه طوال الليل، دون حدوث إصابات، وفي الصباح تركوه، وعقب ذلك علمَ أن سيارته متواجدة في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية في الإسكندرية من خلال جهاز "GPS"، حيث عثر عليها دون حمولتها.

وبتشكيل فريق بحث جنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص عاطلين، لـ3 منهم معلومات جنائية مُسجلة، مقيمين في نطاق محافظتي "البحيرة، والإسكندرية".

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين لهم، حيث ألقي القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا باتفاقهم على ارتكاب الواقعة عقب قيامهم برصد السيارة قيادة المجني عليه عقب خروجها من إحدى شركات الأسمدة، وبعد الاستيلاء على السيارة قام أحدهم بالتوجه بها لإحدى القرى الكائنة في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية.