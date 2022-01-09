الوصول للنضج ..مراحل لا بد أن يمر بها الحب لعلاقة عاطفية ناجحة

هناك مراحل يمر بها الحب بين الزوجين، خلال علاقتهما حيث مرحلة الرومانسية وهى الأغلب تكون في مرحلة الخطوبة ومن ثم تأتي المرحلة في المنتصف ومن ثم مرحلة النّضوج في العلاقة .

فيما يلي مراحل الحب الثلاثة التي يجب أن تمر بها قبل الزواج وفقًا لموقع timesofindia.

1- المرحلة الرومانسية

في هذه المرحلة وهي الأغلب في الخطوبة أو بداية العلاقة يكون الشخص تزيد هرمونات نوبالكورتيزول والدوبامين والأوكسيتوسين والفازوبرسين وهى المسؤولة عن اليقظة والسرور والتحفيز والثقة والتعلق والإثارة الجنسية والجاذبية والتفكير المهووس مع تقليل الحزن والخوف والملل.

2- مرحلة الصراع على السلطة

بعد عدة أشهر (تصل إلى عامين) ، يتم استبدالها بالمرحلة التالية: مرحلة صراع القوة.

في هذه المرحلة ، تتلاشى المواد الكيميائية ونبدأ ببطء (أو فجأة) في رؤية أن شريكك ليس مثاليًا في الواقع.

توصلت الأبحاث إلى أن متوسط ​​الوقت الذي ينتظره الزوجان للتخلص من مرحلة الصراع ست سنوات .

3- مرحلة الحب الناضج

بتوجيه من معالج علاقات مدرب، يمكنك تعلم طريقة فعالة للتواصل بشكل أفضل وحل النزاعات وتعميق العلاقة الحميمة.

بمعنى آخر، يمكنك ترك صراع القوة وراءك والانتقال إلى المرحلة الثالثة: الحب الناضج.

عندما تواجه صراعًا ، فهي فرصة للنمو والتوسع في ذواتنا العليا.

ومع ذلك، يمكن أن يحدث علاقة عاطفية جيدة بينكما خالية من الصراعات عندما يكون لديك الأدوات المناسبة، فالجدال والقتال حول القضايا أو دفنها وتجاهلها لن يعزز الوصول لعلاقة ناجحة في الواقع، من المرجح أن يتسبب هذا في إصابة الشخص الذي تحبه أكثر بجروح أعمق.

أدوات لعلاقة عاطفية جيدة وناجحة :

الاستماع العميق دون حكم

الاتصال من خلال اللمس والاتصال بالعين

فضول حول عالم شريك حياتك وسؤاله باستمرار عن أحواله

لا تكون في العلاقة سلبية

تعلم لغة الحب لزوجك والتحدث بها

الصبر

وعي - إدراك لكافة المتطلبات الخاصة بشريكك

تحديد الهدف المتبادل