الأحد 09 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الوصول للنضج ..مراحل لا بد أن يمر بها الحب لعلاقة عاطفية ناجحة

علاقة عاطفية ناجحة
علاقة عاطفية ناجحة

هناك مراحل يمر بها الحب بين الزوجين، خلال علاقتهما حيث مرحلة الرومانسية وهى الأغلب تكون في مرحلة الخطوبة ومن ثم تأتي المرحلة في المنتصف ومن ثم مرحلة النّضوج في العلاقة .

فيما يلي مراحل الحب الثلاثة التي يجب أن تمر بها قبل الزواج وفقًا لموقع timesofindia.

1- المرحلة الرومانسية

في هذه المرحلة وهي الأغلب في الخطوبة أو بداية العلاقة يكون الشخص تزيد هرمونات نوبالكورتيزول والدوبامين والأوكسيتوسين والفازوبرسين وهى المسؤولة عن اليقظة والسرور والتحفيز والثقة والتعلق والإثارة الجنسية والجاذبية والتفكير المهووس مع تقليل الحزن والخوف والملل.

2- مرحلة الصراع على السلطة

 بعد عدة أشهر (تصل إلى عامين) ، يتم استبدالها بالمرحلة التالية: مرحلة صراع القوة.

في هذه المرحلة ، تتلاشى المواد الكيميائية ونبدأ ببطء (أو فجأة) في رؤية أن شريكك ليس مثاليًا في الواقع. 

توصلت الأبحاث إلى أن  متوسط ​​الوقت الذي ينتظره الزوجان للتخلص من مرحلة الصراع ست سنوات .

3- مرحلة الحب الناضج

بتوجيه من معالج علاقات مدرب، يمكنك تعلم طريقة فعالة للتواصل بشكل أفضل وحل النزاعات وتعميق العلاقة الحميمة.

بمعنى آخر، يمكنك ترك صراع القوة وراءك والانتقال إلى المرحلة الثالثة: الحب الناضج.

عندما تواجه صراعًا ، فهي فرصة للنمو والتوسع في ذواتنا العليا.

ومع ذلك، يمكن أن يحدث علاقة عاطفية جيدة بينكما خالية من الصراعات  عندما يكون لديك الأدوات المناسبة، فالجدال والقتال حول القضايا أو دفنها وتجاهلها لن يعزز الوصول لعلاقة ناجحة في الواقع، من المرجح أن يتسبب هذا في إصابة الشخص الذي تحبه أكثر بجروح أعمق.

أدوات لعلاقة عاطفية جيدة وناجحة :

الاستماع العميق دون حكم

الاتصال من خلال اللمس والاتصال بالعين

فضول حول عالم شريك حياتك وسؤاله باستمرار عن أحواله 

لا تكون في العلاقة سلبية 

تعلم لغة الحب لزوجك والتحدث بها

الصبر

وعي - إدراك  لكافة المتطلبات الخاصة بشريكك

تحديد الهدف المتبادل

زوجين بمراحل الحب النهاية إلى الزواج مراحل الحب الخمس التخطيط لحفل الزفاف مراحل الحب الثلاثة المرحلة الرومانسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

تحذير من الشبورة الضبابية.. الأرصاد توضح حالة الطقس الـ72 ساعة القادمة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

منة شلبى تحرر محضرًا فى قسم شرطة الغردقة

ترخيص السيارة دون الذهاب إلى وحدة المرور.. «التخطيط» تكشف التفاصيل

رابط تسجيل طلب لقاح كورونا في مصر بالخطوات التفصيلية

مشيرة خطاب: «منتدى شباب العالم» نموذج حى لديمقراطية الحوار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

مؤمن المحمدي

ريال مدريد ومين؟

د. منى حلمى

تجديد الخطاب الدينى مع "شعب متدين بفطرته"

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات «كورونا» النشطة 115 ألفًا بينها 205 حالات خطيرة فى إسرائيل

240 ألف إسرائيلى تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا

مسؤول إسرائيلى: الضغط على واشنطن لإلغاء الاتفاق النووى مع إيران خطأ خطير