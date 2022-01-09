«الختيون فى المصادر المصرية».. جديد سلسلة مصريات لـ زينب سيد محمد

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، في سلسلة "مصريات" كتاب بعنوان "الختيون في المصادر المصرية" للدكتورة زينب سيد محمد.

يشير الكتاب إلى أن "الختيون شعوب هندو أوروبية، استوطنت هضبة الأناضول، وأسسوا مملكة خيتا تشغل حاليا أجزاء من تركيا وسوريا.

ولعبت مملكة خيتا دورا في الصراع القائم بمنطقة الشرق الأدنى القديم وكانت لها صلات مع مصر منذ عصر الدولة الحديثة. هذه الصلات تنوعت بين السلم والعداء إذ بدأت سلمية ثم تطورت إلى علاقات عدائية وحروب. وانتهت بعقد معاهدة سلام بين مصر وخيتا في عهد الملك رمسيس الثاني".

ويقدم الكتاب دراسة لاستجلاء حقيقة وجود الختيين في المصادر المصرية، ومن هم ومتى بدأت الصلات بهم ومتى انتهت.

وتنقسم الدراسة إلى سبعة فصول تتناول الختيون في نصوص الأسرة الثامنة عشرة ، والمنتجات الختية الواردة إلى مصر ، والخمسون في مناظر الفن المصري، الختيون في عصر الرعامسة، والصراع العسكري، والاتفاقات والمعاهدات، والزيجات السياسية، والرسل والمراسلات، ونهاية خيتا. ويشتمل الكتاب على مجموعة من اللوحات والرسومات والنقوش عن الختيون.

الهيئة العامة للكتاب

جاء الهدف الرئيس من إنشاء الهيئة المصرية العامة الكتاب هو تضييق الفجوة الثقافية بين مصر وبين شعوب العالم المتقدم من خلال تكاتف الجهود التي تبذلها قطاعات وزارة الثقافة تحقيقاً لمزيد من الرقى والتقدم، وبما يليق باسم مصر وحضارتها ومكانتها ومركزه الثقافي تقوم هيئة الكتاب بما تضطلع به من مسئوليات تنفيذ الأهداف الآتية:

إتاحة كل التسهيلات للتعريف بالإنتاج الفكري العربى والعالمى.

إعادة طبع ما يمكن تحقيقه من كتب التراث حتى يكون فى متناول المهتمين بالثقافة.

تأليف وترجمة الكتب الثقافية على الصعيدين الإقليمى والعالمى.

طبع ونشر وتسويق الكتاب المصرى على المستوى المحلى والعربى والدولى.