الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

للمرة الأولى.. مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يشارك في منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

يشارك مرصد الأزهر لمكافحة التطرف للمرة الأولى بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة 2022، والذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ومن المقرر أن يعرض المرصد 30 كتابًا هى ثمرة إنتاجه البحثي ضمن فعاليات المنتدى.

وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، بداية من غدا الاثنين الموافق 10 يناير ويستمر حتى الخميس الموافق 13 يناير 2022، وأعلنت إدارة المنتدى عن استخدام تقنيات غير مسبوقة فى الكشف والاحتراز والوقاية من فيروس كورونا المستجد خاصةً المتحور الجديد "أوميكرون".

وتضم التقنيات غير المسبوقة روبوتا متطورا يعمل على تعقيم القاعات، وروبوتا آخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين وتوزع على الحضور أدوات التعقيم، فضلاً عن تقديم المعلومات عن القاعات وأماكن الفعاليات، هذا بالإضافة إلى روبوت يوزع الأطعمة والمشروبات على الحضور، كما تتميز كل الأبواب الخاصة بقاعات وجلسات ووسائل الانتقال بالمنتدى بأنها ذاتية التعقيم، حيث تمنع هذه التقنية انتقال العدوى فى حالة ظهور حالات إصابة.

وقامت إدارة منتدى شباب العالم باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تنفيذ الفعاليات والأنشطة، وفى هذا الإطار أعدت إدارة المنتدى خطة مُحكمة بالتعاون مع أجهزة الدولة وشركات القطاع الخاص المتخصصة لضمان سلامة جميع المشاركين، بدءً من مراحل التسجيل واشتراط تلقى الجميع للقاحات ضد كوفيد-19، سواءً للمشاركين من داخل مصر أو خارجها.

جدير بالذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، ويستضيف آلاف الشباب من 196 دولة من 5 قارات؛ بهدف تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية والسلام، هذا وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

المرة الاولى مرصد الأزهر مكافحة التطرف يشارك النسخة الرابعة منتدى شباب العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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