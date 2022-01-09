الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة إطلاق التيار الكهربائي داخل مبنى مستشفى السلام

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأعمال النهائية لتطوير وإنشاء الجناح البحري في مستشفى السلام ببورسعيد، لزيادة القوة الاستيعابية لها.

وخلال جولة، وجَّه محافظ بورسعيد بسرعة إطلاق التيار الكهربائي داخل مبنى الجناح البحري بمستشفى السلام الدولي، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لتشغيل المبنى.

ويشمل مبنى الجناح البحري لمستشفى السلام وممر الربط بين الجناحين البحري والقبلي، في إطار عمليات توسعة المستشفى وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، حيث يتكون المبنى من 7 أدوار، وتبلغ طاقته الاستيعابية 80 سريرًا داخليًا، ووحدة الغسيل الكلوي بسعة 33 ماكينة غسيل، ووحدة قسطرة القلب، وأقسام الرعاية المركزة للقلب بسعة 16 سريرًا، وقسم عناية الجراحة بسعة 10 أسرة، وقسم الأشعة، و4 غرف عمليات، وغرفة عمليات نساء وولادة، إضافة إلى قسم متكامل لعلاج الحروق.

مستشفى القوة سعيد حروق محافظ إنشاء نساء عادل كهربا الكهرباء

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