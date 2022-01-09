رئيس الوزراء العراقى يبحث مع وزيرة الدفاع الألمانية تعزيز التعاون العسكرى والأمنى

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، والوفد المرافق لها، ورحب في مستهل اللقاء بالوزيرة الألمانية، وأبلغها نقل تحياته إلى المستشار الألماني، وأكد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما المجال الأمني والعسكري والاستخباري.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى الدور الكبير الذي تؤديه ألمانيا ضمن التحالف الدولي لمحاربة عصابات داعش الإرهابية، وأهمية تطويره، مع استمرار تواجد جيوب إرهابية على الأراضي العراقية، وأيضًا تعزيز النجاحات التي تحققها القوات العراقية.

وأكد "الكاظمي" أن المرحلة الجديدة للتعاون مع التحالف الدولي بعد انتهاء دوره القتالي في العراق تتطلب العمل بجد مع الشركاء في مقدمتهم ألمانيا، في إطار توفير الدعم والمشورة والتدريب للقوات العراقية وعلى وجه الخصوص الجيش العراقي، تعزيزًا لقدرات العراق في حماية أراضيه ومؤسساته الديمقراطية.

- الوزيرة الألمانية تؤكد استعداد بلادها لاستمرار دعم العراق

من جانبها، أشادت وزيرة الدفاع الألمانية بالإنجازات التي حققتها الحكومة العراقية في مجال محاربة الإرهاب، وأكدت استعداد ألمانيا باستمرار دعم العراق وفق الأولويات التي تحددها الحكومة العراقية، وعبّرت عن شكرها للحكومة العراقية لمعالجتها قضية العراقيين العالقين على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، وتشجيعهم على العودة للعراق.

يذكر أنه في أكتوبر الماضي دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال جلسة عقدت في برلين مع عدد من رؤساء الشركات الألمانية إلى تفعيل الشراكات وتبادل الخبرات الاقتصادية مع بلاده في مجال الاستثمار ومحاربة الفساد.