الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسبب كسر خط مياه.. انهيار وتصدع 3 منازل دون إصابات في قنا

انهيار وتصدع منازل
انهيار وتصدع منازل

تسبب كسر في خط مياه، نتيجة لأعمال الصرف الصحي بقرية العركي بفرشوط، اليوم الأحد، في انهيار جزئي وتصدع 3 منازل دون وقوع إصابات.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بتصدع وانهيار 3 منازل بقرية العركي التابعة لمركز فرشوط، دون إصابات، بسبب أعمال الصرف الصحي بالقرية.

وانتقل حافظ محمود حافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وعزت قناوي، رئيس قرية العركي، الى موقع الانهيار، وتم التعامل معه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

صحي محافظ الله فرشوط دعم مياه قرية السكر ليلة

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