بسبب كسر خط مياه.. انهيار وتصدع 3 منازل دون إصابات في قنا

تسبب كسر في خط مياه، نتيجة لأعمال الصرف الصحي بقرية العركي بفرشوط، اليوم الأحد، في انهيار جزئي وتصدع 3 منازل دون وقوع إصابات.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بتصدع وانهيار 3 منازل بقرية العركي التابعة لمركز فرشوط، دون إصابات، بسبب أعمال الصرف الصحي بالقرية.

وانتقل حافظ محمود حافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وعزت قناوي، رئيس قرية العركي، الى موقع الانهيار، وتم التعامل معه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.