مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يهدى دورته الـ11 لهدى سلطان ومحمود مرسى

قررت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في الدورة الحادية عشرة التي ستقام في الفترة من 4 إلى 10 مارس عام 2022 إهداءها إلى روح ثلاثة من كبار الفنانين الأفارقة الراحلين وهم: النجم الكبير الراحل محمود مرسي صاحب الأداء العبقري والمشوار السينمائي الثري بالأعمال المميزة، والمخرج الكبير الراحل محمد إسماعيل رائد السينما المغربية، والنجمة المصرية الراحلة هدى سلطان صاحبة الأداء التمثيلي والغنائي الأسطوري الفريد والمشوار الطويل في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، وبهذه المناسبة يصدر المهرجان كتابًا لها بعنوان "10 نساء في واحدة" تأليف الناقد الكبير كمال رمزي، وكتابًا آخر عن النجم الكبير حسين فهمي الذي يمنحه المهرجان جائزة إنجاز العمر تأليف الناقد أحمد شوقي.

كما يصدر المهرجان كتابًا عن المخرج الكبير وخبير السينما الإفريقية فريد بوغدير يتناول رحلته المميزة وأهم أعماله، وكتابًا آخر عن حامل اسم الدورة المخرج السنغالي الراحل ديوب مامبيتي باللغتين الفرنسية والعربية تأليف الناقد السنغالي جبريل ساجنا، كما يصدر كتاب آخر عن المخرج الكبير الراحل شادي عبدالسلام تأليف الدكتورة ميرفت كموني ويترجمه للعربية المخرج التونسي محمود جيمني.

وفي إطار شعار المهرجان حول إعادة اكتشاف مصر يصدر المهرجان كتابًا بنفس الاسم لمجموعة من الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة لإصدارات أخرى ونشرات وملفات خاصة عن كل ما يخص الدورة الحادية عشرة.

كان المهرجان قد أطلق منذ فترة قصيرة بوستره الرسمي، كما أعلن عن شعار الدورة الجديدة وهو (إعادة اكتشاف مصر)، كما ستخصص مائدة مستديرة حول أهمية وجماليات مواقع التصوير للمساهمة في رفع الوعي العالمي تجاه مصر، وسيكرم المهرجان في دورته المقبلة النجم الكبير حسين فهمي بمنحه تكريم إنجاز العمر، وتكريم المخرجة أبولين تراوري من (بوركينا فاسو)، وتكريم النجم المصري عمرو سعد، وتحمل الدورة اسم المخرج السنغالي الراحل جبريل مامبيتي.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والخارجية، وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية ومحافظة الأقصر.